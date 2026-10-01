Bugün
21:45
İrlanda
Avusturya
Bugün
21:45
Danimarka
Portekiz
Bugün
21:45
Galler
Norveç
Bugün
21:45
Almanya
Sırbistan
Bugün
21:45
Yunanistan
Hollanda

Nihat Kahveci'den olay yaratan Sergen Yalçın paylaşımı

Ünlü yorumcu Nihat Kahveci, Sergen Yalçın'ı hedef aldı. Kahveci'nin gece yarısı Sergen Yalçın'la ilgili yaptığı paylaşım gündem oldu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 01 Ekim 2026 08:50
Haber: Sporx.com
Nihat Kahveci'den olay yaratan Sergen Yalçın paylaşımı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın yeniden yorumculuğa geri dönmüştü. Yalçın'la ilgili Nihat Kahveci'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Nihat Kahveci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hocalığın ile pırtsın. Yorumculuk ile tırtsın. Hiçbir şey olmaz senden Sergen." ifadelerini kullandı.

Kahveci'nin gece saat 01.20'de yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük ses getirdi. 2 milyon üstü gösterilen gönderiye 11 binin üzerinde beğeni, binin üzerinde ise yorum geldi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.