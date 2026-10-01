Nihat Kahveci'den olay yaratan Sergen Yalçın paylaşımı

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın yeniden yorumculuğa geri dönmüştü. Yalçın'la ilgili Nihat Kahveci'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Nihat Kahveci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hocalığın ile pırtsın. Yorumculuk ile tırtsın. Hiçbir şey olmaz senden Sergen." ifadelerini kullandı.
Kahveci'nin gece saat 01.20'de yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük ses getirdi. 2 milyon üstü gösterilen gönderiye 11 binin üzerinde beğeni, binin üzerinde ise yorum geldi.
Kahveci'nin gece saat 01.20'de yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük ses getirdi. 2 milyon üstü gösterilen gönderiye 11 binin üzerinde beğeni, binin üzerinde ise yorum geldi.
Hocalığın ile pırtsın.
Yorumculuk ile tırtsın.
Hiç bir şey olmaz senden Sergen..
— Nihat Kahveci 🇹🇷 (@NihatKahveci8) September 30, 2026