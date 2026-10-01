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Montella'nın tazminatı 'tuzlu' çıktı

TFF, Montella'nın 31 Temmuz 2028'e kadar olan mukavelesini feshederse kalan sözleşme süresi ve maaş hesabına göre yaklaşık 5 milyon Euro'yu aşan tazminat ödenmesi gerekiyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Ekim 2026 08:43
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Montella'nın tazminatı 'tuzlu' çıktı
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NORMAL şartlar altında kendi evinde İtalya'ya 4-1 yenilen, tribünlere "Villa versene, villa versene Hacıosmanoğlu villa versene" tezahüratı yapılan Vincenzo Montella'nın görevine son verilmesi gerekirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Özellikle Dünya Kupası'nda yaşanan hezimetin ardından Uluslar Ligi de bir felakete dönüşünce İtalyan teknik adamın görevine devam etmesi sürpriz oldu. İtalyanlar bile şaşkın.

İtalya maçının ardından Mediaset muhabiri bile "Bologna'da olacak mısın?" diye sormak zorunda hissetti. Montella, 5 Ekim'de Bologna'da oynanacak rövanşta Milli Takım'ın başında sahaya çıkıp çıkmayacağına yönelik bu soruya kahkahalarla cevap verdi.

Peki, Montella neden gönderilmiyor? Çünkü 31 Temmuz 2028'e kadar sözleşmesi var ve gönderilirse 5 milyon Euro tazminat alacak.

İSTİFA EDERSE TAZMİNAT YOK

SÖZLEŞME DETAYLARI: Yıllık maaş 2.2 milyon Euro'ydu. Önceden 1.8 milyon Euro'ydu. TFF yeni imza attı, 2025'te zam yaptı.

SÖZLEŞME BİTİŞ TARİHİ: 31 Temmuz 2028. EURO 2028 sonuna kadar uzatıldı.

TAZMİNAT DURUMU: Kovulursa kalan sözleşme süresi ve maaş hesabına göre yaklaşık 5 milyon Euro'yu aşan bir tazminat ödenmesi gerekiyor.

İSTİFA EDERSE: Montella kendi isteğiyle istifa ederse tazminat yok. 

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