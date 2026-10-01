Alimpijevic: 'Gerçekten bu takımla gurur duymam lazım'

Beşiktaş, EuroLeague'in ikinci haftasında Maccabi Tel Aviv'i 109-93 mağlup ederek organizasyondaki ilk galibiyetini aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Siyah-beyazlı takımın başantrenörü Dusan Alimpijevic, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.





"İLK GALİBİYETİMİZİN BELGRAD'DA GELMESİ ÖZELDİ"

Alimpijevic, galibiyetin Belgrad'da gelmesinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, "İlk galibiyetimizin Belgrad'da gelmesinden dolayı mutluyum. Bu çok özeldi." dedi.





Beşiktaş'ın 13 yıl sonra EuroLeague'de mücadele etmesine de değinen Alimpijevic, "Beşiktaş'ı 13 yıl sonra EuroLeague'de bu şekilde temsil ettiğimiz için çok mutlu olmalıyız. Özellikle de aldığımız iki yenilgiden sonra." ifadelerini kullandı.





Takımıyla gurur duyduğunu söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Gerçekten bu takımla gurur duymam lazım. Çok fazla yeni oyuncumuz var, gayet iyi oynadık. Topu çok iyi paylaştık, plana sadık kaldık ve sert oynadık." diye konuştu.





"HER ŞEY BİR SÜREÇ GEREKTİRİR"

Takımın yeni oyunculardan oluşmasına dikkat çeken Alimpijevic, "Aradığımız şey bu takım oyunu, mantalite ve mücadele. Tabii ki 10 yeni oyuncumuz var, bu kolay değil. Kim her şeyin bir anda olacağını düşünüyorsa yanılıyor." dedi.





Alimpijevic, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Her şey bir süreç gerektirir, dolayısıyla bugün için çok mutluyum. Ancak bu maçı hemen unutup Barcelona maçına odaklanmamız lazım."





"TAKIM OLARAK OYNADIK, TAKIM OLARAK NEFES ALDIK"

Maccabi Tel Aviv karşısında sergilenen takım oyunundan memnun olduğunu belirten Alimpijevic, "Her şeyden önce bugün Beşiktaş adına ortaya koyduğumuz görüntü ve oynadığımız takım basketboluyla büyük mutluluk duymalıyız. Takım olarak oynadık, takım olarak nefes aldık ve topu iyi paylaştık." ifadelerini kullandı.





Rakip takımın oyun yapısına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Alimpijevic, "Bu maça hazırlanırken oyuncularıma bu takımda uzun yıllardır antrenörlük yapan rakip takım koçuna ne kadar büyük saygı duyduğumu, rakibimizin uzun yıllar aynı antrenörle çalışan ciddiyetini anlattım. Onun sisteminde başta rakibi top kayıplarına zorlamak ve hücum ribaundlarını takip etmek olmak üzere birçok iyi faktör var." dedi.





Maccabi'nin geçen sezonki performansına da değinen Alimpijevic, "Geçen yıl bu alanda rakiplerine bir hayli zorluk çıkarıp onları maç başına 14.3 top kaybına zorlamış ve birçok da hücum ribaundu almışlardı. Bugün bunlar özellikle ikinci çeyrekte kritikti. İlk çeyrekte bir top kaybı yaparak oyunu kontrol ettik." şeklinde konuştu.





"TARAFTARLARIMIZI BARCELONA MAÇINA ÇAĞIRIYORUM"

İkinci çeyrekte yapılan top kayıplarının rakibin geri dönmesine neden olduğunu belirten Alimpijevic, "Ancak ikinci çeyrekte yaptığımız altı top kaybı ile rakibimiz geri döndü. Devre arasında bunu konuştuk ve bu galibiyetten ötürü çok mutluyuz." dedi.





Alimpijevic, sözlerini taraftarlara yaptığı çağrıyla tamamladı:



"Bu galibiyet taraftarlarımız için çok büyük ve önemli bir şey ve ben de bu vesileyle tüm taraftarlarımızı iki gün sonra sahamızda oynayacağımız Barcelona maçına çağırıyorum."



