Trabzonspor'da sakatlık: Onuralp Çevikkan

Trabzonspor, 20 yaşındaki file bekçisi Onuralp Çevikkan'ın sağ uyluk ön kas grubu ve tendonunda kısmi yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Eylül 2026 15:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da sakatlık: Onuralp Çevikkan
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Trabzonspor, Onuralp Çevikkan ile ilgili bir açıklama yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bordo-mavililer, 20 yaşındaki file bekçisinin sağ uyluk ön kas grubu ve tendonunda kısmi yırtık ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Kalecimiz Onuralp Çevikkan'ın antrenman sırasında ağrı hissetmesi üzerine yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sağ uyluk ön kas grubu ve tendonunda kısmi yırtık ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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