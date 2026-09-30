Trabzonspor'da sakatlık: Onuralp Çevikkan

Trabzonspor, Onuralp Çevikkan ile ilgili bir açıklama yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bordo-mavililer, 20 yaşındaki file bekçisinin sağ uyluk ön kas grubu ve tendonunda kısmi yırtık ve kanama tespit edildiğini duyurdu.
Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:
"Kalecimiz Onuralp Çevikkan'ın antrenman sırasında ağrı hissetmesi üzerine yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sağ uyluk ön kas grubu ve tendonunda kısmi yırtık ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:
"Kalecimiz Onuralp Çevikkan'ın antrenman sırasında ağrı hissetmesi üzerine yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sağ uyluk ön kas grubu ve tendonunda kısmi yırtık ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."