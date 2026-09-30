Real Madrid'e Asencio'dan kötü haber!

Real Madrid, sakatlığı bulunan Raul Asencio ile ilgili açıklama yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İspanyol devi, Asencio'nun sakatlığı nedeniyle perşembe günü ameliyat olacağını duyurdu.
Marca2da yer alan habere göre, 23 yaşındaki stoper, ameliyatının ardından 2-4 ay sahalardan uzak kalacak.
İspanyol savunma oyuncusu, sakatlığı nedeniyle bu sezon hiç forma şansı bulamamıştı.
Marca2da yer alan habere göre, 23 yaşındaki stoper, ameliyatının ardından 2-4 ay sahalardan uzak kalacak.
İspanyol savunma oyuncusu, sakatlığı nedeniyle bu sezon hiç forma şansı bulamamıştı.