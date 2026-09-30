Real Madrid'e Asencio'dan kötü haber!

Real Madrid, Raul Asencio'nun sakatlığı nedeniyle ameliyat olacağını açıkladı. 23 yaşındaki stoper, ameliyat sonrası 2-4 ay sahalardan uzak kalacak.

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calendar 30 Eylül 2026 15:04
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Real Madrid'e Asencio'dan kötü haber!
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Real Madrid, sakatlığı bulunan Raul Asencio ile ilgili açıklama yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İspanyol devi, Asencio'nun sakatlığı nedeniyle perşembe günü ameliyat olacağını duyurdu.

Marca2da yer alan habere göre, 23 yaşındaki stoper, ameliyatının ardından 2-4 ay sahalardan uzak kalacak.

İspanyol savunma oyuncusu, sakatlığı nedeniyle bu sezon hiç forma şansı bulamamıştı.

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