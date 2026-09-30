İsmail Kartal'dan Asensio'ya yeni rol!

Milli ara sonrası takıma dönmesi beklenen Marco Asensio'nun, İsmail Kartal'ın yeni sisteminde önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

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calendar 30 Eylül 2026 09:47
Haber: Milliyet, Fotoğraf: X.com
İsmail Kartal'dan Asensio'ya yeni rol!
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Marco Asensio
Marco Asensio
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de milli ara sonrası adeta yeni bir başlangıç olacak. Sarı-lacivertliler lige ve Avrupa'ya Talisca ve Fred ile girmişti. Ancak yabancı kuralı sebebiyle bu iki isim takımdan ayrıldı ve yerleri çok arandı.

Teknik Direktör İsmail Kartal ise yeni bir düzen kurmak zorunda kaldı. Bu iki oyuncu gönderildikten sonra Asensio'yu buraya dahil etmek istese de İspanyol oyuncunun sakatlığı buna engel oldu.

DİĞER İSİMLERDEN VERİM ALINAMADI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kartal forvet arkası pozisyonda yaşadığı sıkıntıyı çözmek için alternatif isimler denese de verim alamadı. Sarı-lacivertli ekibin hocası aslında takım omurgasını büyük ölçüde oluşturmuş ve bu oyunculardan sonuç da almıştı. Kalede Ederson, savunmada Skriniar ve Ake, orta sahada Kante - Guendouzi ikilisi ile ileri uçta Vedat iskeletin ana parçalarıydı

Ancak orta saha ve ileri uç arasında önce Fred, ardından Talisca'nın ayrılığı ve üstüne Asensio'nun sakatlığının sürmesi sebebiyle en kritik nokta boş kaldı.

Asensio'nun gelişi ile şimdi takım omurgası tamamlanacak. Boşluklar dolacak. Ve sistem daha iyi şekilde işleyecek. Teknik Direktör Kartal'ın milli arada fiziksel açıdan da kuvvetlenmesi beklenen Asensio'yu zorlu Rize deplasmanında ilk 11'de düşündüğü öğrenildi.

 

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