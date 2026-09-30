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Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv deplasmanında!

Beşiktaş, EuroLeague'in ikinci haftasında deplasmanda Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Eylül 2026 00:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv deplasmanında!
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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in ikinci haftasında deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma, TSİ 21.05'te başlayacak. Mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İsrail ekibi, güvenlik gerekçesiyle ev sahipliği yapacaği maçları ülkesi dışında oynuyor. Gazze'deki soykırım ve savaş suçlarına rağmen İsrail ekipleri, uluslararası spor turnuvalarından men edilmezken bu ülkenin temsilcilerinin ev sahibi olduğu karşılaşmaların güvenlik gerekçesiyle Avrupa'daki farklı ülkelerde oynamasına izin veriliyor.

İsrail kulüplerinin, Türkiye dahil deplasmanda oynayacağı bazı ülkelerin takımlarıyla maçları ise "provokatif eylem ihtimali" gerekçe gösterilerek tarafsız sahaya alınıyor ve böylece uluslararası müsabakalarda İsrail temsilcileriyle karşılaşacak takımların ev sahibi avantajı da elinden alınmış oluyor.

EuroLeague'e 13 sezon sonra katılan Beşiktaş, ilk hafta maçında konuk ettiği İspanya'nın Valencia Basket ekibine 96-94 mağlup olmuştu.

Bu arada daha önce Maccabi Rapyd ile iki kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, rakibine 77-55 ve 101-58 yenilmişti.

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