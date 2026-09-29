Bugün
21:45
Slovenya
Kuzey Makedonya
Bugün
21:45
İskoçya
İsviçre
Bugün
21:45
İspanya
Hırvatistan
Bugün
21:45
Çekya
İngiltere
Bugün
19:00
Finlandiya
Beyaz Rusya
Bugün
19:00
Moldova
Faroe Adaları
Bugün
21:45
Lüksemburg
İzlanda
Bugün
21:45
San Marino
Arnavutluk
Bugün
21:45
Slovakya
Kazakistan
Bugün
21:45
Bulgaristan
Estonya
Bugün
BİTTİ
Avustralya
2
Brezilya
4
Bugün
19:00
Rusya
İran
Yarın
03:00
ABD
Şili
Yarın
04:00
Meksika
Peru
CANLI
39'
Güney Sudan
0
Mısır
1
CANLI
38'
Etiyopya
0
Senegal
1
CANLI
40'
Lesotho
0
Fas
0
CANLI
39'
Burundi
2
Cezayir
1
Bugün
19:00
Gine Bissau
Nijerya
Bugün
22:00
Kongo
Kamerun

Beşiktaş'ın rakibi Sırbistan'da Maccabi Rapyd

Beşiktaş, EuroLeague'in ikinci haftasında İsrail temsilcisi Maccabi Rapyd ile Sırbistan'da karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Eylül 2026 16:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın rakibi Sırbistan'da Maccabi Rapyd
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) ikinci haftasında 30 Eylül Çarşamba günü deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Rapyd ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma, TSİ 21.05'te başlayacak. Mücadele S Sport Plus'ta yayınlanacak.

S SPORT PLUS YILLIK ÜYELİK SPORX KODUYLA 400 TL İNDİRİMLİ!



İsrail ekibi, güvenlik gerekçesiyle ev sahipliği yapacaği maçları ülkesi dışında oynuyor. Gazze'deki soykırım ve savaş suçlarına rağmen İsrail ekipleri, uluslararası spor turnuvalarından men edilmezken bu ülkenin temsilcilerinin ev sahibi olduğu karşılaşmaların güvenlik gerekçesiyle Avrupa'daki farklı ülkelerde oynamasına izin veriliyor.

İsrail kulüplerinin, Türkiye dahil deplasmanda oynayacağı bazı ülkelerin takımlarıyla maçları ise "provokatif eylem ihtimali" gerekçe gösterilerek tarafsız sahaya alınıyor ve böylece uluslararası müsabakalarda İsrail temsilcileriyle karşılaşacak takımların ev sahibi avantajı da elinden alınmış oluyor.

Avrupa Ligi'ne 13 sezon sonra katılan Beşiktaş, ilk hafta maçında konuk ettiği İspanya'nın Valencia Basket ekibine 96-94 mağlup olmuştu.

Bu arada daha önce Maccabi Rapyd ile iki kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, rakibine 77-55 ve 101-58 yenilmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.