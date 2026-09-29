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Wayne Rooney'den M. City yanıtı; "O madalyayı istemiyorum!"

Wayne Rooney, Manchester City'nin 2011/12 sezonundaki şampiyonluğunun geri alınması halinde Manchester United'a verilecek olası madalyayı kabul etmek istemediğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Eylül 2026 14:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Wayne Rooney'den M. City yanıtı; 'O madalyayı istemiyorum!'
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Manchester United efsanesi Wayne Rooney, Manchester City'ye finansal ihlaller nedeniyle verilebilecek olası cezalar ve 2011/12 sezonundaki Premier League şampiyonluğunun geri alınması ihtimali hakkında konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Manchester City'nin 2011/12 sezonundaki şampiyonluğunun iptal edilmesi durumunda kupanın Manchester United'a verilmesi ihtimali gündeme gelirken Rooney, böyle bir senaryoda kendisine verilecek şampiyonluk madalyasını kabul etmek istemediğini söyledi.

"HAK ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Rooney, o sezon şampiyonluğu kendi elleriyle kaybettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Buradan gelecek bir Premier League madalyası bana açıkçası rahat hissettirmez. Hak ettiğimizi düşünmüyorum. O sezon Premier League'i kazanmak için gerekeni yapamadık. 4 ya da 5 maç kala 6-7 puan öndeydik ve her şeyi berbat ettik."

Manchester City, 2011/12 sezonunda Manchester United ile ligi 89 puanla tamamlamış ve averaj üstünlüğüyle şampiyonluğa ulaşmıştı.

CITY OYUNCULARINA DESTEK

İngiliz futbolunun eski yıldızı, Manchester City'de o dönem forma giyen oyuncuların kulüp yönetiminde yaşananlardan sorumlu tutulmaması gerektiğini de savundu.

Rooney, "Kendimi o dönem Manchester City'de oynayan oyuncuların yerine koyuyorum. Onlar sadece futbolcu. Premier League'i kazanmak için ellerinden geleni yaptılar ve bunu başardılar. Oyuncular yukarıda ne yaşandığını bilmeden başlarına böyle bir şey gelirse, onların yerinde olsaydım darmadağın olurdum." dedi.

"KAZANDIĞIM 5 MADALYAYLA MUTLUYUM"

Rooney, Manchester City'nin geçmişte kazandığı şampiyonlukların geri alınması halinde bile yeni bir madalya istemediğini vurguladı:

"Madalyaları ellerinden alınabilir ama ben oradan gelecek madalyayı istemiyorum. Çünkü hak etmedik. Zirvede bitirmeliydik. 'Madalyayı istiyorum' diyen takım arkadaşlarımı görüyorum ama ben kazandığım 5 madalyayla mutluyum."

Rooney ayrıca kulüp sahiplerinin yaptıkları nedeniyle cezalandırılmasının tartışılabileceğini söylerken, kendisinin geriye dönük bir şampiyonluk madalyasını kabul ederken rahat hissetmeyeceğini dile getirdi.

Manchester City hakkında nihai yaptırım henüz açıklanmış değil. Kulüp, finansal kurallara ilişkin karar sürecinde suçlamalara itiraz etmeyi sürdürüyor; gündemde para cezası, puan silme ve daha ağır sportif yaptırımlar gibi farklı ihtimaller bulunuyor.

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