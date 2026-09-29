Salah için flaş iddia: 'Oğlu için virüsten kaçtı'

Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah'ın, bugün oynanacak Sudan maçı öncesinde Mısır Milli Takımı'ndan affını istemesinin nedeni ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

34 yaşındaki futbolcunun, Sudan'daki suni çim zemin nedeniyle olası bir sakatlıktan çekindiği ve bu nedenle kamptan ayrıldığı yönündeki iddialar yalanlandı.





Mısırlı gazeteci Muhammed Shabana, katıldığı canlı yayın programında Salah'ın milli takım kampından ayrılmasının perde arkasını anlattı.





"TAMAMEN YALAN"

Sakatlık iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Shabana, suni çim zeminle ilgili tartışmalara açıklık getirdi.





Mısırlı gazeteci, "Suni çim korkusu tamamen bir yalandır, FIFA zaten bu sahalara onay vermektedir." ifadelerini kullandı.





"OĞLUNU VİRÜSTEN KORUMAK İÇİN"

Shabana, Sudan genelinde hızla yayılan ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler için risk oluşturduğu belirtilen virüse de dikkat çekti.





Ünlü gazeteci, Salah'ın özel izin istemesinin asıl nedeninin yeni doğan oğlu olduğunu belirterek, "Muhammed Salah, bağışıklık sistemi zayıf olan küçük oğlu Leil'i bu virüsten korumak ve onunla vakit geçirmek için özel izin aldı." dedi.





SALAH'IN ÜÇ ÇOCUĞU VAR

Daha önce iki kız çocuğu olan Muhammed Salah, eylül ayının başında bir erkek çocuk sahibi oldu ve yeni doğan oğluna Leil adını verdi. Yıldız oyuncunun kızlarının isimleri ise Mekka ve Kayan...





AİLESİ TRABZON'A GELECEK

Trabzonspor'a transferinin ardından ailesinden bir süre ayrı kalan Salah'ın, kısa süre içerisinde ailesini de Trabzon'a getirmesi bekleniyor.



Mısırlı yıldızın ailesiyle birlikte kalacağı özel villadaki eksiklerin önümüzdeki günlerde giderilmesi ve hazırlıkların tamamlanması planlanıyor.



