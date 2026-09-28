Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme! Sözleşme detaylarını duyurdular

Inter ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hakan Çalhanoğlu'nun, İtalyan takımındaki geleceği belirsizliğini koruyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE HAKAN ÇALHANOĞLU İÇİN KRİTİK GÖRÜŞME
Inter Sportif Direktörü Dario Baccin'in önümüzdeki haftalarda Türk futbolcunun menajeri Gordon Stipic ile bir görüşme gerçekleştireceği ve Hakan'ın durumunun masaya yatırılacağı belirtildi.
Teknik direktör Chivu için takımın en önemli isimlerinden biri olan tecrübeli oyuncu ile sözleşmesi bitmeden yeniden anlaşma imzalamak isteyen yönetimin, bir teklif belirlediği öne sürüldü.
MAAŞINDA İNDİRİM İSTENECEK
Tuttomercatoweb'in haberine göre; Hakan Çalhanoğlu'nun fiziksel durumunu dikkatle değerlendiren Interli yetkililer, son yıllarda sakatlıklar nedeniyle birçok maçı kaçıran ve şu anda da kasık bölgesinden sorun yaşayan 32 yaşındaki futbolcunun ücretinde indirime gitmesini talep edecek.
İKİ YILLIK SÖZLEŞME
Haber detayında, sezon başına net 6,5 milyon euro kazanan Hakan'a yıllık 4,5 milyon euro artı bonuslar teklif edileceği ve 2 yıllık bir sözleşme sunulacağı kaydedildi.
Öte yandan başta Galatasaray olmak üzere Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da milli futbolcunun durumunu yakından takip ettiği öne sürüldü. Ayrıca Juventus'un da son aylarda Çalhanoğlu'nu izlediği ve Inter ile sözleşme yenileme sürecinde ilerleme olmazsa devreye girebileceği iddia edildi.
Inter Sportif Direktörü Dario Baccin'in önümüzdeki haftalarda Türk futbolcunun menajeri Gordon Stipic ile bir görüşme gerçekleştireceği ve Hakan'ın durumunun masaya yatırılacağı belirtildi.
Teknik direktör Chivu için takımın en önemli isimlerinden biri olan tecrübeli oyuncu ile sözleşmesi bitmeden yeniden anlaşma imzalamak isteyen yönetimin, bir teklif belirlediği öne sürüldü.
MAAŞINDA İNDİRİM İSTENECEK
Tuttomercatoweb'in haberine göre; Hakan Çalhanoğlu'nun fiziksel durumunu dikkatle değerlendiren Interli yetkililer, son yıllarda sakatlıklar nedeniyle birçok maçı kaçıran ve şu anda da kasık bölgesinden sorun yaşayan 32 yaşındaki futbolcunun ücretinde indirime gitmesini talep edecek.
İKİ YILLIK SÖZLEŞME
Haber detayında, sezon başına net 6,5 milyon euro kazanan Hakan'a yıllık 4,5 milyon euro artı bonuslar teklif edileceği ve 2 yıllık bir sözleşme sunulacağı kaydedildi.
Öte yandan başta Galatasaray olmak üzere Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da milli futbolcunun durumunu yakından takip ettiği öne sürüldü. Ayrıca Juventus'un da son aylarda Çalhanoğlu'nu izlediği ve Inter ile sözleşme yenileme sürecinde ilerleme olmazsa devreye girebileceği iddia edildi.