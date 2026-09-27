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Milli bilardocu Tayfun Taşdemir, dünya üçüncüsü oldu

Fransa'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli bilardocu Tayfun Taşdemir, yarı finalde Phuong Vinh Bao'ya 50-48 mağlup olarak organizasyonu bronz madalyayla tamamladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Eylül 2026 18:27
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Milli bilardocu Tayfun Taşdemir, dünya üçüncüsü oldu
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Fransa'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Tayfun Taşdemir, bronz madalya kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre Tayfun Taşdemir, Blois kentindeki organizasyonun çeyrek finalinde Alman Martin Horn'u 50-23 yenerek yarı finale yükseldi.

Vietnamlı Phuong Vinh Bao ile yaptığı yarı final müsabakasını 50-48 kaybeden milli bilardocu, üçüncü oldu.

 

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