Milli bilardocu Tayfun Taşdemir, dünya üçüncüsü oldu

Fransa'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Tayfun Taşdemir, bronz madalya kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre Tayfun Taşdemir, Blois kentindeki organizasyonun çeyrek finalinde Alman Martin Horn'u 50-23 yenerek yarı finale yükseldi.
Vietnamlı Phuong Vinh Bao ile yaptığı yarı final müsabakasını 50-48 kaybeden milli bilardocu, üçüncü oldu.
Vietnamlı Phuong Vinh Bao ile yaptığı yarı final müsabakasını 50-48 kaybeden milli bilardocu, üçüncü oldu.