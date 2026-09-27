UEFA Uluslar Ligi'nde İngiltere ile İspanya arasında oynanan mücadele nefes kesti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Wembley'de iki kez geriye düşen İspanya, İngiltere'yi 3-2 mağlup ederken Harry Kane'in kaçırdığı penaltıda yaptığı vuruş ihlali maçın en çok konuşulan anlarından biri oldu.
İNGİLTERE İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI
İspanya, karşılaşmanın 2. dakikasında Lamine Yamal'ın golüyle 1-0 öne geçti.
İngiltere, 36. dakikada Anthony Gordon ile eşitliği sağlarken 40. dakikada Harry Kane'in golüyle skoru 2-1'e getirdi ve ilk yarıyı önde tamamladı.
İngiltere, ikinci yarıda penaltı kazandı.
Topun başına geçen Harry Kane'in vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü ve ev sahibi ekip farkı artırma fırsatını değerlendiremedi.
GOL OLSAYDI İPTAL EDİLECEKTİ
Pozisyonun ardından Kane'in penaltı vuruşunda kural ihlali yaptığı ortaya çıktı.
İngiliz yıldızın vuruş sırasında topa destek ayağıyla da temas ettiği ve böylece topa iki kez dokunduğu belirtildi.
Kane'in vuruşu ağlara gitmiş olsaydı gol geçerli sayılmayacak ve oyun İspanya lehine endirekt serbest vuruşla başlayacaktı.
İSPANYA GERİ DÖNDÜ
İspanya, 60. dakikada Alex Baena'nın golüyle skoru 2-2'ye getirdi.
74. dakikada Mikel Oyarzabal'ın golüyle 3-2 öne geçen İspanya, kalan bölümde üstünlüğünü koruyarak Wembley'den 3 puanla ayrıldı.
İNGİLTERE İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI
İspanya, karşılaşmanın 2. dakikasında Lamine Yamal'ın golüyle 1-0 öne geçti.
İngiltere, 36. dakikada Anthony Gordon ile eşitliği sağlarken 40. dakikada Harry Kane'in golüyle skoru 2-1'e getirdi ve ilk yarıyı önde tamamladı.
KANE PENALTIYI KAÇIRDI
❌ 54' Penaltıda topun başına geçen Harry Kane, topu direğe nişanladı. pic.twitter.com/6fbtpYI16n
— A Haber (@ahaber) September 26, 2026
İngiltere, ikinci yarıda penaltı kazandı.
Topun başına geçen Harry Kane'in vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü ve ev sahibi ekip farkı artırma fırsatını değerlendiremedi.
GOL OLSAYDI İPTAL EDİLECEKTİ
Pozisyonun ardından Kane'in penaltı vuruşunda kural ihlali yaptığı ortaya çıktı.
İngiliz yıldızın vuruş sırasında topa destek ayağıyla da temas ettiği ve böylece topa iki kez dokunduğu belirtildi.
Kane'in vuruşu ağlara gitmiş olsaydı gol geçerli sayılmayacak ve oyun İspanya lehine endirekt serbest vuruşla başlayacaktı.
İSPANYA GERİ DÖNDÜ
İspanya, 60. dakikada Alex Baena'nın golüyle skoru 2-2'ye getirdi.
74. dakikada Mikel Oyarzabal'ın golüyle 3-2 öne geçen İspanya, kalan bölümde üstünlüğünü koruyarak Wembley'den 3 puanla ayrıldı.