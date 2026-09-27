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Harry Kane'in penaltısında skandal hata

İspanya'nın İngiltere'yi Wembley'de 3-2 mağlup ettiği UEFA Uluslar Ligi maçında Harry Kane'in kaçırdığı penaltı gündem oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 27 Eylül 2026 13:30
Haber: Sporx.com dış haberler
Harry Kane'in penaltısında skandal hata
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UEFA Uluslar Ligi'nde İngiltere ile İspanya arasında oynanan mücadele nefes kesti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Wembley'de iki kez geriye düşen İspanya, İngiltere'yi 3-2 mağlup ederken Harry Kane'in kaçırdığı penaltıda yaptığı vuruş ihlali maçın en çok konuşulan anlarından biri oldu.

İNGİLTERE İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI

İspanya, karşılaşmanın 2. dakikasında Lamine Yamal'ın golüyle 1-0 öne geçti.

İngiltere, 36. dakikada Anthony Gordon ile eşitliği sağlarken 40. dakikada Harry Kane'in golüyle skoru 2-1'e getirdi ve ilk yarıyı önde tamamladı.

KANE PENALTIYI KAÇIRDI

İngiltere, ikinci yarıda penaltı kazandı.

Topun başına geçen Harry Kane'in vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü ve ev sahibi ekip farkı artırma fırsatını değerlendiremedi.



GOL OLSAYDI İPTAL EDİLECEKTİ

Pozisyonun ardından Kane'in penaltı vuruşunda kural ihlali yaptığı ortaya çıktı.

İngiliz yıldızın vuruş sırasında topa destek ayağıyla da temas ettiği ve böylece topa iki kez dokunduğu belirtildi.

Kane'in vuruşu ağlara gitmiş olsaydı gol geçerli sayılmayacak ve oyun İspanya lehine endirekt serbest vuruşla başlayacaktı.

İSPANYA GERİ DÖNDÜ

İspanya, 60. dakikada Alex Baena'nın golüyle skoru 2-2'ye getirdi.

74. dakikada Mikel Oyarzabal'ın golüyle 3-2 öne geçen İspanya, kalan bölümde üstünlüğünü koruyarak Wembley'den 3 puanla ayrıldı.

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