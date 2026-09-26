Hyeon-gyu Oh ile taraftar arasında güldüren diyalog

Beşiktaş'ın Güney Koreli futbolcusu Hyeon-gyu Oh, bir restoranda karşılaştığı Beşiktaş taraftarıyla yaşadığı diyalogla gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
Taraftar, Hyeon-gyu Oh'u tanımadığı için restorana neden geldiğini sordu. Aralarında şu konuşma geçti:
Beşiktaş taraftarı: "Oh için mi geldiniz?"
Hyeon-gyu Oh: "Evet evet, Oh'un maçlarını izlemek istiyorum."
Hyeon-gyu Oh: "Peki Oh iyi bir oyuncu mu?"
Beşiktaş taraftarı: "Beşiktaş için çok iyi oyuncu."
Taraftarın karşısındaki kişinin Beşiktaş'ın Güney Koreli futbolcusu Hyeon-gyu Oh olduğunu fark etmemesi, ortaya renkli bir diyalog çıkardı.
📽️Beşiktaş'ın Güney Koreli futbolcusu Oh Hyeon-gyu, bir restoranda karşılaştığı Beşiktaş taraftarıyla yaşadığı diyalogla yüzleri gülümsetti.
Beşiktaş Taraftarı: "Oh için mi geldiniz?"
Oh: "Evet evet, Oh'un maçlarını izlemek istiyorum."
Oh: "Peki Oh iyi bir oyuncu mu?"… pic.twitter.com/i8iBRR0OE7
— Sporxtv (@sporxtv) September 26, 2026