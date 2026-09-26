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Hyeon-gyu Oh ile taraftar arasında güldüren diyalog

Hyeon-gyu Oh'u tanımayan Beşiktaş taraftarıyla Güney Koreli futbolcu arasında restoranda güldüren bir "Oh" diyaloğu yaşandı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 26 Eylül 2026 16:54
Haber: Sporx.com
Hyeon-gyu Oh ile taraftar arasında güldüren diyalog
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Beşiktaş'ın Güney Koreli futbolcusu Hyeon-gyu Oh, bir restoranda karşılaştığı Beşiktaş taraftarıyla yaşadığı diyalogla gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Taraftar, Hyeon-gyu Oh'u tanımadığı için restorana neden geldiğini sordu. Aralarında şu konuşma geçti:

Beşiktaş taraftarı: "Oh için mi geldiniz?"

Hyeon-gyu Oh: "Evet evet, Oh'un maçlarını izlemek istiyorum."

Hyeon-gyu Oh: "Peki Oh iyi bir oyuncu mu?"

Beşiktaş taraftarı: "Beşiktaş için çok iyi oyuncu."

Taraftarın karşısındaki kişinin Beşiktaş'ın Güney Koreli futbolcusu Hyeon-gyu Oh olduğunu fark etmemesi, ortaya renkli bir diyalog çıkardı.

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