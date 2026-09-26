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CIES açıkladı: Süper Lig'in en değerli futbolcusu Mason Greenwood!

CIES'in tahmini transfer değerleri sıralamasında Fenerbahçeli Mason Greenwood 61 milyon euroyla zirvede yer aldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 26 Eylül 2026 11:36 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2026 18:03
Fotoğraf: AA
CIES açıkladı: Süper Lig'in en değerli futbolcusu Mason Greenwood!
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Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), Süper Lig'de forma giyen futbolcuların tahmini transfer değerlerini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe forması giyen Mason Greenwood, 61 milyon euroluk tahmini değeriyle listenin ilk sırasında yer aldı. İngiliz futbolcu, 50,6 milyon euro değer biçilen Galatasaraylı Victor Osimhen'in önünde zirvede yer aldı.

GREENWOOD ZİRVEDE

Mason Greenwood'un tahmini transfer değeri 61 milyon euro olarak hesaplandı. Fenerbahçeli futbolcu, 50,6 milyon euroluk değeri bulunan Victor Osimhen'in 10,4 milyon euro önünde yer aldı.

Galatasaray'ın Rus orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov 42,9 milyon euroyla üçüncü sıraya yerleşirken, Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü 34,1 milyon euroluk tahmini değeriyle dördüncü oldu.

İLK 10'DA GALATASARAY'DAN 5 FUTBOLCU

CIES'in hazırladığı tahmini transfer değeri sıralamasında ilk 10 içerisinde Galatasaray'dan beş, Beşiktaş'tan üç ve Fenerbahçe'den iki futbolcu yer aldı.

Süper Lig'de tahmini transfer değeri en yüksek 10 futbolcu şöyle:

1. Mason Greenwood - 61 milyon euro
2. Victor Osimhen - 50,6 milyon euro
3. Aleksey Batrakov - 42,9 milyon euro
4. Orkun Kökçü - 34,1 milyon euro
5. Rafael Leao - 33,4 milyon euro
6. Ernest Poku - 32,6 milyon euro
7. Deniz Gül - 30 milyon euro
8. Matteo Guendouzi - 29,7 milyon euro
9. Barış Alper Yılmaz - 29 milyon euro
10. Leandro Trossard - 28,7 milyon euro

CIES'İN HESAPLAMA MODELİ

CIES'in tahmini transfer değerleri; futbolcuların yaşı, performansı, sözleşme süresi, kariyer geçmişi ve forma giydikleri kulübün ekonomik koşulları gibi farklı değişkenlerin kullanıldığı istatistiksel model üzerinden hesaplanıyor.

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