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Merih Demiral'dan kırmızı kart tepkisi: "Hakem de emin değildi"

A Milli Takım'da Merih Demiral, Fransa maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 26 Eylül 2026 00:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Merih Demiral'dan kırmızı kart tepkisi: 'Hakem de emin değildi'
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Demiral'ın açıklamalarının tamamı şöyle:

"Çok üzgünüz. Maçın hakkı bu değildi. İkinci yarıya iyi başladık. Golü yedik maalesef. 10 kişi kalmamıza rağmen gol atabilirdik. Önümüzde 3 maç var şimdi. Onlardan en iyi sonucu alıp yolumuza devam ederiz umarım.

Hakemin yanına gittim, hakem de emin değildi. VAR'dan izlemesine rağmen yüzde 50 50 olduğunu söyledi. Kırmızı kart değildi. Basitti. Fransızlar konuşmayı seviyor, hakemi etki altına aldılar.

Gereken mücadeleyi gösterdik. Çok üzgünüz."

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