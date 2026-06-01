2027 Kurban Bayramı ne zaman?

İzinlerini ayarlamak için takvim yapraklarını çeviren çalışanlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen devasa tatil maratonu 2027'de tam olarak ne zaman başlıyor?

Kısa, net ve yıllık izin planlarınızı anında şekillendirmenizi sağlayacak o resmi gerçek: 2027 yılında Kurban Bayramı, Mayıs ayının tam ortasında o muazzam bahar havasıyla birlikte kutlanacak!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın astronomik hesaplamalarına ve Hicri takvime göre 2027 yılı Kurban Bayramı tarihleri gün gün şu şekildedir:

Arefe Günü: 15 Mayıs 2027 Cumartesi (Yarım gün tatil)

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Mayıs 2027 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Mayıs 2027 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Mayıs 2027 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Mayıs 2027 Çarşamba

2027 yılındaki Kurban Bayramı takvimine dikkatlice bakanları inanılmaz bir sürpriz bekliyor! Bayramın 4. ve son günü olan 19 Mayıs Çarşamba günü, aynı zamanda resmi milli bayramımız olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na denk geliyor! Yani Türkiye, 2027 yılında dini ve milli bayram coşkusunu aynı günde yaşayarak devasa bir "çifte bayram" atmosferine girecek.

İşin çalışanları en çok ilgilendiren ve heyecanlandıran kısmı ise işte bu devasa tatil ihtimalinde yatıyor!

Bayramın Çarşamba günü sona ermesiyle birlikte, haftanın geri kalan iki iş günü olan 20 Mayıs Perşembe ve 21 Mayıs Cuma günleri kritik bir konuma geliyor. Hükümetin bu iki günü de idari izin kapsamına alması veya çalışanların kendi yıllık izinlerinden 2 gün kullanması durumunda, Arefe gününden önceki hafta sonuyla (15-16 Mayıs) birleşerek ortaya tam 9 günlük sarsıcı bir tatil bloğu çıkma ihtimali son derece yüksek!