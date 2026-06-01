Haber Tarihi: 01 Haziran 2026 11:18 -
Güncelleme Tarihi:
01 Haziran 2026 11:18
2027 Kurban Bayramı ne zaman?
Dini bayramların her yıl Ay takvimine (Hicri takvim) göre yaklaşık 11 gün geriye gelmesiyle birlikte, tatil planlarını şimdiden yapmak ve erken rezervasyon fırsatlarını yakalamak isteyen milyonların aklındaki o devasa soru şimdiden gündemin zirvesine oturdu! İş dünyasından öğrencilere, memleket ziyareti yapacaklardan sahil beldelerine akın edeceklere kadar herkes arama motorlarında kelimenin tam anlamıyla fırtınalar koparıyor. "2027 Kurban Bayramı ne zaman? 2027 yılında Kurban Bayramı hangi aya, hangi günlere denk geliyor, 9 gün tatil olacak mı?" sorguları şimdiden takvim sayfalarını adeta ablukaya almış durumda. İşte uçak biletinizi ve otel rezervasyonunuzu aylar öncesinden ayarlamanızı sağlayacak o sarsılmaz resmi tarihler!
İzinlerini ayarlamak için takvim yapraklarını çeviren çalışanlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen devasa tatil maratonu 2027'de tam olarak ne zaman başlıyor?
2027 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ (O DEVASE TAKVİM)Kısa, net ve yıllık izin planlarınızı anında şekillendirmenizi sağlayacak o resmi gerçek: 2027 yılında Kurban Bayramı, Mayıs ayının tam ortasında o muazzam bahar havasıyla birlikte kutlanacak!Diyanet İşleri Başkanlığı'nın astronomik hesaplamalarına ve Hicri takvime göre 2027 yılı Kurban Bayramı tarihleri gün gün şu şekildedir:Arefe Günü: 15 Mayıs 2027 Cumartesi (Yarım gün tatil)Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Mayıs 2027 PazarKurban Bayramı 2. Gün: 17 Mayıs 2027 PazartesiKurban Bayramı 3. Gün: 18 Mayıs 2027 SalıKurban Bayramı 4. Gün: 19 Mayıs 2027 Çarşamba
19 MAYIS İLE ÇİFTE BAYRAM ŞOKU! (O SARSICI TESADÜF)2027 yılındaki Kurban Bayramı takvimine dikkatlice bakanları inanılmaz bir sürpriz bekliyor! Bayramın 4. ve son günü olan 19 Mayıs Çarşamba günü, aynı zamanda resmi milli bayramımız olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na denk geliyor! Yani Türkiye, 2027 yılında dini ve milli bayram coşkusunu aynı günde yaşayarak devasa bir "çifte bayram" atmosferine girecek.2027'DE 9 GÜNLÜK TATİL İHTİMALİ VAR MI?İşin çalışanları en çok ilgilendiren ve heyecanlandıran kısmı ise işte bu devasa tatil ihtimalinde yatıyor!Bayramın Çarşamba günü sona ermesiyle birlikte, haftanın geri kalan iki iş günü olan 20 Mayıs Perşembe ve 21 Mayıs Cuma günleri kritik bir konuma geliyor. Hükümetin bu iki günü de idari izin kapsamına alması veya çalışanların kendi yıllık izinlerinden 2 gün kullanması durumunda, Arefe gününden önceki hafta sonuyla (15-16 Mayıs) birleşerek ortaya tam 9 günlük sarsıcı bir tatil bloğu çıkma ihtimali son derece yüksek!
