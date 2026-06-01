Julian Nagelsmann'dan Leroy Sane'ye övgü

Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Finlandiya maçının ardından Leroy Sane ile ilgili övgü dolu sözler kullandı.

calendar 01 Haziran 2026 11:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Alman Milli Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Finlandiya'yı 4-0'lık skorla mağlup etti.

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, Finlandiya karşısında 73. dakikada oyuna dahil oldu. Sane, maçın ardından teknik direktörü Julian Nagelsmann'dan büyük övgü aldı.

Nagelsmann, Sane ile ilgili, "Burada özellikle bir noktayı vurgulamak istiyorum. Sanırım hepiniz Leroy Sane'nin oyuna girdikten sonraki performansını gördünüz. Harikaydı; bunun aksini söylemek mümkün değil.  Müthiş bir dinamizm ve büyük bir adanmışlıkla oyuna dahil oldu. Takıma gerçekten çok önemli katkılar sağlıyor. O kanatta farklı oyuncu profillerine sahibiz ancak bu çeşitlilik sayesinde çok daha tehlikeli bir hücum hattı oluşturuyoruz." dedi.

Galatasaray'da geride kalan sezonda şampiyonluk yaşayan 30 yaşındaki Leroy Sane, forma bulduğu 43 maçta 7 gol attı ve 9 asist yaptı.

 

Pele veda etti, Brezilya kupayı aldı
Meksika'da hedef çeyrek finalin ötesi!
Güney Afrika'da hedef gruptan çıkmak
Çekya, büyük hasretine son verecek
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
