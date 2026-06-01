Kayserispor'un resmi borcu: 2.26 milyar TL!

Kayserispor'un muhasebe kayıtlarına göre kulübün resmi borcunun 2 milyar 260 milyon TL olduğu öğrenildi. Son dönemde kamuoyunda tartışma konusu olan bağış ve alacak iddialarıyla ilgili muhasebe kayıtlarında dikkat çekici detaylar içeriyor.



Kayıtlarda, alacaklarını kulübe bağış yaptıkları ifade edilen bazı isimlerin halen alacaklı olarak görünüyor. Buna göre, kulüp kayıtlarında Nurettin Açıkalın'ın 350 milyon TL, Erkut Yurdemi'nin 60 milyon TL, Berna Gözbaşı'nın temliklerden kaynaklanan 350 milyon TL ve Ali Çamlı'nın 230 milyon TL alacağının bulunduğu belirtiliyor.



Söz konusu isimlerin alacaklarını bağışladıklarına yönelik kamuoyuna yapılan açıklamalara rağmen, resmi muhasebe kayıtlarında bu tutarların alacak kalemi olarak yer almaya devam ettiği görülüyor. Bağış işlemlerinin hukuki ve mali açıdan resmiyet kazanabilmesi için gerekli makbuz veya feragat belgelerinin bulunmaması halinde, söz konusu tutarların kulüp nezdinde borç olarak kayıtlı kalmaya devam ettiği değerlendiriliyor.



Kayserispor'un mevcut mali tablosuna ilişkin tartışmalar sürerken, kulübün resmi muhasebe kayıtlarında yer alan verilerin kamuoyundaki beyanlarla ne ölçüde örtüştüğü sorusu gündemdeki yerini koruyor. Kulüp kayıtlarına yansıyan rakamlar, bağış yapıldığı belirtilen kişilerin resmi olarak alacaklı konumunda bulunduğunu ortaya koyarken, konuyla ilgili nihai değerlendirmelerin resmi belgeler ve mali kayıtlar üzerinden yapılması gerektiği ifade ediliyor.



Böylece, mevcut muhasebe kayıtlarına göre Kayserispor'un net borcunun 2 milyar 260 milyon TL olarak göründüğü ve tartışmaların merkezindeki isimlerin de kulüp nezdinde alacaklı olarak kayıtlı bulunduğu öğrenildi.



Haber: Faruk AYDEMİR



