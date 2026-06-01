01 Haziran
Slovakya-Malta
19:00
01 Haziran
Bulgaristan-Karadağ
19:00
01 Haziran
Norveç-İsveç
20:00
01 Haziran
Türkiye-Kuzey Makedonya
20:30
01 Haziran
Avusturya-Tunus
21:45
02 Haziran
Kolombiya-Kosta Rika
02:00

Kayserispor'un resmi borcu: 2.26 milyar TL!

Kayserispor'un resmi kayıtlarında 2 milyar 260 milyon TL borcu olduğu ortaya çıktı.

calendar 01 Haziran 2026 11:50 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2026 11:51
Kayserispor'un resmi borcu: 2.26 milyar TL!
Kayserispor'un muhasebe kayıtlarına göre kulübün resmi borcunun 2 milyar 260 milyon TL olduğu öğrenildi. Son dönemde kamuoyunda tartışma konusu olan bağış ve alacak iddialarıyla ilgili muhasebe kayıtlarında dikkat çekici detaylar içeriyor.

Kayıtlarda, alacaklarını kulübe bağış yaptıkları ifade edilen bazı isimlerin halen alacaklı olarak görünüyor. Buna göre, kulüp kayıtlarında Nurettin Açıkalın'ın 350 milyon TL, Erkut Yurdemi'nin 60 milyon TL, Berna Gözbaşı'nın temliklerden kaynaklanan 350 milyon TL ve Ali Çamlı'nın 230 milyon TL alacağının bulunduğu belirtiliyor.

Söz konusu isimlerin alacaklarını bağışladıklarına yönelik kamuoyuna yapılan açıklamalara rağmen, resmi muhasebe kayıtlarında bu tutarların alacak kalemi olarak yer almaya devam ettiği görülüyor. Bağış işlemlerinin hukuki ve mali açıdan resmiyet kazanabilmesi için gerekli makbuz veya feragat belgelerinin bulunmaması halinde, söz konusu tutarların kulüp nezdinde borç olarak kayıtlı kalmaya devam ettiği değerlendiriliyor.

Kayserispor'un mevcut mali tablosuna ilişkin tartışmalar sürerken, kulübün resmi muhasebe kayıtlarında yer alan verilerin kamuoyundaki beyanlarla ne ölçüde örtüştüğü sorusu gündemdeki yerini koruyor. Kulüp kayıtlarına yansıyan rakamlar, bağış yapıldığı belirtilen kişilerin resmi olarak alacaklı konumunda bulunduğunu ortaya koyarken, konuyla ilgili nihai değerlendirmelerin resmi belgeler ve mali kayıtlar üzerinden yapılması gerektiği ifade ediliyor.

Böylece, mevcut muhasebe kayıtlarına göre Kayserispor'un net borcunun 2 milyar 260 milyon TL olarak göründüğü ve tartışmaların merkezindeki isimlerin de kulüp nezdinde alacaklı olarak kayıtlı bulunduğu öğrenildi.

Haber: Faruk AYDEMİR

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
