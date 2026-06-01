Galatasaray, Brandt için frene bastı!

Borussia Dortmund'dan ayrılacak Julian Brandt'ı gündemine alan Galatasaray, bu transferde beklemeye geçti.
Alman futbolcu için TFF'nin yabancı kararını bekleyen Galatasaray, TFF'den istediği yanıtı alamadı.
İBRAHİM HACIOSMANOĞLU'NUN SÖZLERİ
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 10+4 kuralı için geçtiğimiz günlerde "Bu yabancı kuralını bu sene açıklamadık! Kamuoyunu yanıltıyorlar! Teknik direktörler, yöneticiler! Biz bunu geçen sene açıkladık! 12+4 ile devam etsek, sorunları mı düzeliyor? 2 tane ile kurtulacak mısınız? Bir de bu ülke yabancı çöplüğünden kurtulsun! Kulüpler borç batağında! Türkiye'de futbolcu mu yok? gençlere şans verseniz... Lamine Yamal kaç yaşında oynuyor? Arda Güler, Kenan Yıldız... Posası çıkmış oyuncuları getiriyorsunuz, ne oluyor? Kimseye 12+4 için söz vermedik! Kimseyle böyle bir konuşmamız olmadı!" ifadelerini kullandı.
GALATASARAY FRENE BASTI
Galatasaray, bu gelişmenin ardından 30 yaşındaki Brandt transferinde frene basma kararı aldı.
Borussia Dortmund'da geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan Alman oyuncu Brandt, 11 gol attı ve 4 asist yaptı.
