01 Haziran
Slovakya-Malta
19:00
01 Haziran
Bulgaristan-Karadağ
19:00
01 Haziran
Norveç-İsveç
20:00
01 Haziran
Türkiye-Kuzey Makedonya
20:30
01 Haziran
Avusturya-Tunus
21:45
02 Haziran
Kolombiya-Kosta Rika
02:00

Galatasaray, Brandt için frene bastı!

Galatasaray, TFF'nin yabancı kararının ardından Borussia Dortmund'dan Julian Brandt transferinde frene bastı.

Borussia Dortmund'dan ayrılacak Julian Brandt'ı gündemine alan Galatasaray, bu transferde beklemeye geçti.

Alman futbolcu için TFF'nin yabancı kararını bekleyen Galatasaray, TFF'den istediği yanıtı alamadı.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU'NUN SÖZLERİ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 10+4 kuralı için geçtiğimiz günlerde "Bu yabancı kuralını bu sene açıklamadık! Kamuoyunu yanıltıyorlar! Teknik direktörler, yöneticiler! Biz bunu geçen sene açıkladık! 12+4 ile devam etsek, sorunları mı düzeliyor? 2 tane ile kurtulacak mısınız? Bir de bu ülke yabancı çöplüğünden kurtulsun! Kulüpler borç batağında! Türkiye'de futbolcu mu yok? gençlere şans verseniz... Lamine Yamal kaç yaşında oynuyor? Arda Güler, Kenan Yıldız... Posası çıkmış oyuncuları getiriyorsunuz, ne oluyor? Kimseye 12+4 için söz vermedik! Kimseyle böyle bir konuşmamız olmadı!" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY FRENE BASTI

Galatasaray, bu gelişmenin ardından 30 yaşındaki Brandt transferinde frene basma kararı aldı.

Borussia Dortmund'da geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan Alman oyuncu Brandt, 11 gol attı ve 4 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
