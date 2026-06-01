Galatasaray, Can Uzun için Adi Hütter'i bekliyor

Eintracht Frankfurt'tan Can Uzun için harekete geçmeye hazırlanan Galatasaray, Alman ekibindeki teknik direktör değişikliği sonrası beklemeye geçti.
Galatasaray'ın Alman ekibinden kadrosuna katmak istediği milli futbolcu Can Uzun, sarı-kırmızılılara yeşil ışık yaktı.
KARAR BEKLENİYOR
Alman ekibinde teknik direktörlük görevine Adi Hütter'in gelmesi ise Can Uzun transferi için etkili olabilir.
Galatasaray, Adi Hütter'in Can Uzun ile ilgili kararını beklemeye geçti.
SEZON PERFORMANSI
Eintracht Frankfurt forması altında geride kalan sezonda 28 maçta süre bulan 20 yaşındaki Can Uzun, 10 gol attı ve 6 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Can Uzun'un, Alman ekibiyle sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
