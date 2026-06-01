01 Haziran
Slovakya-Malta
19:00
01 Haziran
Bulgaristan-Karadağ
19:00
01 Haziran
Norveç-İsveç
20:00
01 Haziran
Türkiye-Kuzey Makedonya
20:30
01 Haziran
Avusturya-Tunus
21:45
02 Haziran
Kolombiya-Kosta Rika
02:00

Galatasaray, Can Uzun için Adi Hütter'i bekliyor

Galatasaray, Eintracht Frankfurt'tan Can Uzun transferi için Alman ekibinin yeni teknik direktörü Adi Hütter'in kararını bekliyor.

01 Haziran 2026 10:42
Eintracht Frankfurt'tan Can Uzun için harekete geçmeye hazırlanan Galatasaray, Alman ekibindeki teknik direktör değişikliği sonrası beklemeye geçti.

Galatasaray'ın Alman ekibinden kadrosuna katmak istediği milli futbolcu Can Uzun, sarı-kırmızılılara yeşil ışık yaktı.

KARAR BEKLENİYOR

Alman ekibinde teknik direktörlük görevine Adi Hütter'in gelmesi ise Can Uzun transferi için etkili olabilir.

Galatasaray, Adi Hütter'in Can Uzun ile ilgili kararını beklemeye geçti.

SEZON PERFORMANSI

Eintracht Frankfurt forması altında geride kalan sezonda 28 maçta süre bulan 20 yaşındaki Can Uzun, 10 gol attı ve 6 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Can Uzun'un, Alman ekibiyle sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
