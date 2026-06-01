01 Haziran
Slovakya-Malta
19:00
01 Haziran
Bulgaristan-Karadağ
19:00
01 Haziran
Norveç-İsveç
20:00
01 Haziran
Türkiye-Kuzey Makedonya
20:30
01 Haziran
Avusturya-Tunus
21:45
02 Haziran
Kolombiya-Kosta Rika
02:00

Hakan Safi'nin hayali Lewandowski

Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi, Borussia Dortmund'un golcüsü Serhou Guirassy'le görüştüğünü açıklamıştı. Hakan Safi'nin santrfor transferi için diğer adayının Robert Lewandowski olduğu ve resmi teklif yaptığı belirtildi.

01 Haziran 2026 10:27
Haber: Sabah
Hakan Safi'nin hayali Lewandowski
Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulu bu hafta sonu gerçekleştirilecek.

Sarı-lacivertli kulüpte 6-7 Haziran'da yapılacak seçimin ardından yeni başkan belli olacak. Fenerbahçe'de başkanlık için yarışan Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, transferle ilgili çalışmalarına devam ediyor.

LEWANDOWSKI'YE RESMİ TEKLİF

Hakan Safi, daha önce yaptığı açıklamada yıldız isimleri transfer etmek istediklerini belirtmişti. Forvet transferi için Borussia Dortmund'dan Serhou Guirassy'yle görüştüğünü açıklayan Safi'nin santrfora düşündüğü diğer ismin Robert Lewandowski olduğu belirtildi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Hakan Safi Barcelona'da ayrılan Lewandowski'ye resmi teklif yaptı.

Safi, transfer planıyla ilgili yaptığı açıklamada, "İki tane milli oyuncuyla anlaştık, onları da açıklayacağız. 'İki tane de dünya yıldızı getireceğim' dedim, bu belki üç bile olabilir." ifadelerini kullanmıştı.

İKİ YILLIK SÖZLEŞME TALEBİ

Polonyalı golcünün geleceğiyle ilgili kararı ilerleyen günlerde vermesinin beklendiği ve iki yıllık sözleşme talep ettiği ifade edildi. Ek olarak Hakan Safi'nin deneyimli golcü için şartları zorlamaya hazır olduğu aktarıldı.

ROBERT LEWANDOWSKI'NİN KARİYERİ

Barcelona'yla sözleşmesi sona erdikten sonra takıma veda eden 37 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda 46 maçta süre alırken 19 gol ve 4 asist kaydetti. Bayern Münih'ten Barcelona'ya 2022'de transfer olan yıldız golcü kariyerinde daha önce Borussia Dortmund, Lech Poznan, Znic, Legia, Delta ve Varsovia takımlarında forma giymişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
