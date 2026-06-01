Hakan Safi'nin hayali Lewandowski

Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulu bu hafta sonu gerçekleştirilecek.



Sarı-lacivertli kulüpte 6-7 Haziran'da yapılacak seçimin ardından yeni başkan belli olacak. Fenerbahçe'de başkanlık için yarışan Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, transferle ilgili çalışmalarına devam ediyor.



LEWANDOWSKI'YE RESMİ TEKLİF



Hakan Safi, daha önce yaptığı açıklamada yıldız isimleri transfer etmek istediklerini belirtmişti. Forvet transferi için Borussia Dortmund'dan Serhou Guirassy'yle görüştüğünü açıklayan Safi'nin santrfora düşündüğü diğer ismin Robert Lewandowski olduğu belirtildi.



Sabah gazetesinde yer alan habere göre Hakan Safi Barcelona'da ayrılan Lewandowski'ye resmi teklif yaptı.



Safi, transfer planıyla ilgili yaptığı açıklamada, "İki tane milli oyuncuyla anlaştık, onları da açıklayacağız. 'İki tane de dünya yıldızı getireceğim' dedim, bu belki üç bile olabilir." ifadelerini kullanmıştı.



İKİ YILLIK SÖZLEŞME TALEBİ



Polonyalı golcünün geleceğiyle ilgili kararı ilerleyen günlerde vermesinin beklendiği ve iki yıllık sözleşme talep ettiği ifade edildi. Ek olarak Hakan Safi'nin deneyimli golcü için şartları zorlamaya hazır olduğu aktarıldı.



ROBERT LEWANDOWSKI'NİN KARİYERİ



Barcelona'yla sözleşmesi sona erdikten sonra takıma veda eden 37 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda 46 maçta süre alırken 19 gol ve 4 asist kaydetti. Bayern Münih'ten Barcelona'ya 2022'de transfer olan yıldız golcü kariyerinde daha önce Borussia Dortmund, Lech Poznan, Znic, Legia, Delta ve Varsovia takımlarında forma giymişti.



