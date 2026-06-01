Basketbolda dev randevu: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı oynanacak.

calendar 01 Haziran 2026 00:36
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Anadolu Efes'i konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 5'ten canlı yayınlanacak.

Ligin normal sezonunu en üst sırada bitiren sarı-lacivertli ekip, çeyrek final serisinde Safiport Erokspor'u eleyerek yarı finale yükseldi.

Normal sezonu 4. tamamlayan Anadolu Efes ise çeyrek final serisinde Türk Telekom'u mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Yarı final serisinde üç maç kazanan takım, finalde Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

