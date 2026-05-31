Swiatek ve Bencic, Fransa'ya veda etti

calendar 31 Mayıs 2026 17:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlarda Iga Swiatek ile Belinda Bencic, 4. turda elendi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen organizasyonun 8. gününde Polonyalı Iga Swiatek (3), Ukraynalı Marta Kostyuk ile karşılaştı. Rakibine 7-5 ve 6-1'lik setler sonucunda 2-0 yenilen Swiatek, daha önce 4 kez şampiyonluk yaşadığı turnuvaya veda etti.

Günün diğer maçında Ukraynalı Elina Svitolina (7), İsviçreli Belinda Bencic'i (11) 4-6, 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

36 yaşındaki Romanyalı sporcu Sorana Cirstea ise Çinli Xiyu Wang'ı 6-3 ve 7-6'lık setlerle geçerek bir üst tura çıktı.

