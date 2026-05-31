Beşiktaş'ın Carlos Vicens'ten vazgeçme sebebi

Teknik Direktör Sergen Yalçın'la yollarını ayırdıktan sonra takımı kariyerli ve CV'si güçlü bir isme emanet etmeyi planlayan Beşiktaş yönetimi arayışlarına devam ediyor.
Futbol Direktörü Önder Özen'in Portekiz'de görüşme yaptığı Filipe Luis'in tercihini Monaco'dan yana kullanmasının ardından siyah-beyazlılar rotayı Portekiz'in köklü ekibi Braga'yı çalıştıran Carlos Vicens'e çevirmişti.
PLANLAR ALTÜST OLDU
Uzun yıllar Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapan 43 yaşındaki teknik adamla ilgili şok gerçek ortaya çıktı.
Başarılı teknik adamın ciddi bir maliyet sorunu olması, tüm planları altüst etti.
15 MİLYON EURO'LUK ÇIKIŞ MADDESİ
Geçen yıl yaz ayında Portekiz ekibiyle 3 yıllık mukavele imzalayan İspanyol teknik adamın 15 milyon Euro'luk çıkış maddesinin bulunduğu ifade edildi.
BEŞİKTAŞ'TAN GERİ ADIM
Portekiz kulübünün bu rakamda indirime yanaşmaması nedeniyle Serdal Adalı yönetiminin geri adım atmak zorunda kaldığı öğrenildi. Carlos Vicens geçen sezon Portekiz Ligi'nde Braga'yı 59 puanla dördüncü sıraya taşımıştı.
