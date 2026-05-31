Beşiktaş'ın Carlos Vicens'ten vazgeçme sebebi

Beşiktaş'ta hoca adayları arasındaki Braga Teknik Direktörü Carlos Vicens'in 15 milyon Euro'luk çıkış maddesinin bulunması, Beşiktaş yönetime geri adım attırdı.

calendar 31 Mayıs 2026 11:57
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Teknik Direktör Sergen Yalçın'la yollarını ayırdıktan sonra takımı kariyerli ve CV'si güçlü bir isme emanet etmeyi planlayan Beşiktaş yönetimi arayışlarına devam ediyor.

Futbol Direktörü Önder Özen'in Portekiz'de görüşme yaptığı Filipe Luis'in tercihini Monaco'dan yana kullanmasının ardından siyah-beyazlılar rotayı Portekiz'in köklü ekibi Braga'yı çalıştıran Carlos Vicens'e çevirmişti.

PLANLAR ALTÜST OLDU

Uzun yıllar Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapan 43 yaşındaki teknik adamla ilgili şok gerçek ortaya çıktı.

Başarılı teknik adamın ciddi bir maliyet sorunu olması, tüm planları altüst etti.

15 MİLYON EURO'LUK ÇIKIŞ MADDESİ

Geçen yıl yaz ayında Portekiz ekibiyle 3 yıllık mukavele imzalayan İspanyol teknik adamın 15 milyon Euro'luk çıkış maddesinin bulunduğu ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'TAN GERİ ADIM

Portekiz kulübünün bu rakamda indirime yanaşmaması nedeniyle Serdal Adalı yönetiminin geri adım atmak zorunda kaldığı öğrenildi. Carlos Vicens geçen sezon Portekiz Ligi'nde Braga'yı 59 puanla dördüncü sıraya taşımıştı. 



 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
