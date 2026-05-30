 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }

Milli atıcılar Buğra Selimzade ve Şimal Yılmaz, Dünya Kupası'nda 4. oldu

Buğra Selimzade ve Şimal Yılmaz, Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım finalini 357.3 puanla 4. sırada tamamladı.

calendar 30 Mayıs 2026 20:22
Haber: AA
Milli atıcılar Buğra Selimzade ve Şimal Yılmaz, Dünya Kupası'nda 4. oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News
Milli atıcılar Buğra Selimzade ve Şimal Yılmaz, Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nın Almanya ayağında 4. oldu.

Münih kentindeki organizasyonda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde yarışan Buğra Selimzade ve Şimal Yılmaz, elemelerde 580 puanla 3. sırada yer alarak finale çıktı.

Milli atıcılar, finali ise 357.3 puanla 4. sırada tamamladı. Bu kategoride altın madalyayı, Çinli Qianxun Yao-Kai Hu ikilisi kazandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.