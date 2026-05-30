Junior Olaitan'ı şoke eden olay: 'Söylenenler beni üzdü'

Beşiktaş'ın Beninli orta saha oyuncusu Junior Olaitan, Süper Lig'de 4. olarak tamamladıkları sezona ve futbol kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"HERKESTEN ÇOK MEMNUNUM"
Siyah beyazlı takımdaki ilk sezonunun değerlendiren Olaitan, Nijerya basınından Soccernet'e yaptığı açıklamada "Şubat ayında birçok yeni oyuncuyla birlikte geldim ve burada tanıştığım herkesten, oyunculardan, personelden, yönetimden ve taraftarlardan çok memnunum." ifadelerini kullandı.
"SİSTEME ADAPTE OLMAYA ÇALIŞIYORUM"
Ara transfer döneminde birçok ismin takımdan ayrıldığına dikkat çeken Beninli futbolcu, "Ocak ayında birçok oyuncu ayrıldığı için takımı yeniden kurmaya çalışıyoruz ve ben de sisteme hala adapte olmaya çalışıyorum. Gelecek sezon harika olacak ve çok şey başarmaya çalışacağız." diye konuştu.
"HAYALİM AVRUPA'NIN EN İYİ BEŞ LİGİ"
Futbol kariyerinin olumlu yönde ilerlediğini belirten siyah beyazlı oyuncu, "Kariyerimin zirvesinde olduğumu söyleyebilirim ama yüzde 100 emin değilim çünkü hayalim Avrupa'nın en iyi beş liginde oynamak. Henüz 24 yaşındayım ve futbolu daha iyi anlamaya çalışıyorum. Panik yapmıyorum çünkü biliyorum ki, istikrarlı bir şekilde çalışırsam bir gün hayallerime ulaşacağım."dedi.
OLAITAN'I NİJERYA MİLLİ TAKIMI'NIN KAPISINDAN DÖNDÜREN OLAY
Benin Milli Takımı'nda da forma giyen ve 39 karşılaşmada 5 kez fileleri havalandıran Junior Olaitan, futbol kariyerinin ilk yıllarında Nijerya'yı temsil etme hakkının da bulunduğunu ancak o seviyede göz ardı edildiği için büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi. Nijerya vatandaşlığı da bulunan Olaitan, U17 Milli Takımı'nda oynama şansı olduğunu fakat o dönem kendisine söylenen bazı olumsuz sözler nedeniyle bu ihtimalin gerçekleşmediğini söyledi.
"SÖYLENENLER BENİ GERÇEKTEN ÜZDÜ"
Olaitan henüz 17 yaşındayken yaşadıklarını "Evet, Nijerya U-17 takımında oynamak istiyordum, ancak bana söylenenler beni şaşırttı ve gerçekten üzdü. Antrenör bana bir atasözü gibi, bazı insanların saha dışında benden daha iyi oyuncular olduğunu, ancak sahada onlardan daha iyi bir oyuncu olduğumu söyledi ve bunu hemen anladım." sözleriyle açıkladı.
Junior Olaitan'ı şoke eden olay: "Söylenenler beni üzdü"
Beşiktaş'ın Beninli yıldızı Junior Olaitan, siyah beyazlı takımdaki ilk sezonu değerlendirdi ve gelecek planlamasına dair konuştu. Olaitan futbol kariyerinin ilk yıllarında yaşadığı ve kendisini derinden etkileyen bir olayı da itiraf etti.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|34
|24
|5
|5
|77
|30
|77
|2
|Fenerbahçe
|34
|21
|11
|2
|77
|37
|74
|3
|Trabzonspor
|34
|20
|9
|5
|61
|39
|69
|4
|Beşiktaş
|34
|17
|9
|8
|59
|40
|60
|5
|Başakşehir
|34
|16
|9
|9
|58
|35
|57
|6
|Göztepe
|34
|14
|13
|7
|42
|32
|55
|7
|Samsunspor
|34
|13
|12
|9
|46
|45
|51
|8
|Rizespor
|34
|10
|11
|13
|46
|52
|41
|9
|Konyaspor
|34
|10
|10
|14
|43
|50
|40
|10
|Kocaelispor
|34
|9
|10
|15
|26
|38
|37
|11
|Alanyaspor
|34
|7
|16
|11
|41
|41
|37
|12
|Gaziantep FK
|34
|9
|10
|15
|43
|58
|37
|13
|Kasımpaşa
|34
|8
|11
|15
|33
|49
|35
|14
|Gençlerbirliği
|34
|9
|7
|18
|36
|47
|34
|15
|Eyüpspor
|34
|8
|9
|17
|33
|48
|33
|16
|Antalyaspor
|34
|8
|8
|18
|33
|55
|32
|17
|Kayserispor
|34
|6
|12
|16
|27
|62
|30
|18
|Karagümrük
|34
|8
|6
|20
|31
|54
|30