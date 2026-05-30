Mauro Icardi, Galatasaray'da yönetimi rahatsız etti!

Galatasaray'da yönetimin, Mauro Icardi'den bir an önce kararını vermesini istediği öğrenildi.
Sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki golcüye bonuslarla birlikte yıllık 5 milyon Euro'dan 1+1 yıllık kontrat teklif edilirken, sürecin ağır ilerlemesi yönetim cephesinde rahatsızlık yarattı.
Başkan Dursun Özbek'in, oyuncunun menajeri Pino ile geçtiğimiz günlerde yaptığı görüşmede Galatasaray'ın şartlarını iletirken kararın gecikmesi kafa karıştırdı.
ŞARTLAR BEĞENİLMEDİ
Nasıl bir yol izleyeceği merakla beklenen Icardi, Japonya'daki tatilini yarıda keserek İstanbul'a döndü. Ancak tecrübeli futbolcunun; önerilen ücret, sözleşme süresi ve en önemlisi takımdaki rolü konusunda tam anlamıyla ikna olmadığı ifade edildi.
Icardi'nin, kendisine daha cazip bir seçenek sunulana kadar beklemeyi tercih ettiği öğrenilirken, Galatasaray yönetiminin ise sürecin aleyhlerine işlemesinden endişe duyduğu aktarıldı.
