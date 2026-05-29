Aziz Yıldırım'dan Aykut Kocaman çıkışı!

Fenerbahçe'nin başkan adayı Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman ve Jose Mourinho hakkında konuştu.

calendar 29 Mayıs 2026 17:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'nin başkan adayı Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman ve Jose Mourinho hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sosyal medyada yapılan yorumlara göre hareket etmediğini söyleyen Yıldırım, Aykut Kocaman'ın kulüp için önemli bir değer olduğunu vurguladı.

"KAYBEDERSEM KAYBEDERİM NE OLACAK YANİ" 

Aziz Yıldırım, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ben sosyal medyaya bakarak karar vermem. Benim aklım oradan fazla. Aykut Kocaman gelir veya gelmez… Bu ayrı bir konu ama bizim değerimiz. Sosyal medyada 'Aykut hocayı açıklarsa seçim kaybeder.' yazıyorlarmış. Kaybedersem kaybederim ne olacak yani? Hiç önemli değil benim için." ifadelerini kullandı.

"UNUTUYORSUNUZ, GÖRMÜYORSUNUZ"

Aykut Kocaman'ın kariyerine de değinen Yıldırım, "Aykut Kocaman, Konyaspor ile Türkiye Kupası'nı kazandı. Fenerbahçe ile şampiyon oldu, 18 maçta 17 galibiyet aldı. Unutuyorsunuz ve görmüyorsunuz." dedi.

"AT SAHİBİNE GÖRE KİŞNER" 

Jose Mourinho örneği üzerinden değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, "Jose Mourinho geldi. Dünyanın en büyük antrenörlerinden biriydi ama olmadı. At sahibine göre kişner. Başarıyı bir seneyle yorumlamayın. Ben hepsiyle çalıştım. Herkesi iyi tanıyorum." sözleriyle konuşmasını tamamladı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
