Aziz Yıldırım'dan Aykut Kocaman çıkışı!

Fenerbahçe'nin başkan adayı Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman ve Jose Mourinho hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Sosyal medyada yapılan yorumlara göre hareket etmediğini söyleyen Yıldırım, Aykut Kocaman'ın kulüp için önemli bir değer olduğunu vurguladı.



"KAYBEDERSEM KAYBEDERİM NE OLACAK YANİ"



Aziz Yıldırım, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ben sosyal medyaya bakarak karar vermem. Benim aklım oradan fazla. Aykut Kocaman gelir veya gelmez… Bu ayrı bir konu ama bizim değerimiz. Sosyal medyada 'Aykut hocayı açıklarsa seçim kaybeder.' yazıyorlarmış. Kaybedersem kaybederim ne olacak yani? Hiç önemli değil benim için." ifadelerini kullandı.



"UNUTUYORSUNUZ, GÖRMÜYORSUNUZ"



Aykut Kocaman'ın kariyerine de değinen Yıldırım, "Aykut Kocaman, Konyaspor ile Türkiye Kupası'nı kazandı. Fenerbahçe ile şampiyon oldu, 18 maçta 17 galibiyet aldı. Unutuyorsunuz ve görmüyorsunuz." dedi.



"AT SAHİBİNE GÖRE KİŞNER"



Jose Mourinho örneği üzerinden değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, "Jose Mourinho geldi. Dünyanın en büyük antrenörlerinden biriydi ama olmadı. At sahibine göre kişner. Başarıyı bir seneyle yorumlamayın. Ben hepsiyle çalıştım. Herkesi iyi tanıyorum." sözleriyle konuşmasını tamamladı.



