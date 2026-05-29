PSG ikinci, Arsenal ilk kupasını istiyor

Sezon Kulvar Maç Sonuç 1993-94 Kupa Galipleri Kupası PSG-Arsenal 1-1 1993-94 Kupa Galipleri Kupası Arsenal-PSG 1-0 2016-17 Şampiyonlar Ligi PSG-Arsenal 1-1 2016-17 Şampiyonlar Ligi Arsenal-PSG 2-2 2024-25 Şampiyonlar Ligi Arsenal-PSG 2-0 2024-25 Şampiyonlar Ligi Arsenal-PSG 0-1 2024-25 Şampiyonlar Ligi PSG-Arsenal 2-1

Takım Final Kupa Real Madrid 18 15 Milan 11 7 Liverpool 10 6 Bayern Münih 11 6 Barcelona 8 5 Ajax 6 4 Inter 7 3 Manchester United 5 3 Juventus 9 2 Benfica 7 2 Chelsea 3 2 Nottingham Forest 2 2 Porto 2 2 Manchester City 2 1 Celtic 2 1 Hamburg 2 1 Steaua Bükreş 2 1 Olimpik Marsilya 2 1 Borussia Dortmund 3 1 Feyenoord 1 1 Aston Villa 1 1 PSV 1 1 Kızılyıldız 1 1 PSG 2 1 Atletico Madrid 3 1 Valencia 2 0 Reims 2 0 Fiorentina 1 0 Eintracht Frankfurt 1 0 Partizan 1 0 Panathinaikos 1 0 Leeds United 1 0 Saint-Etienne 1 0 Borussia Mönchengladbach 1 0 Club Brugge 1 0 Malmö 1 0 Roma 1 0 Sampdoria 1 0 Bayer Leverkusen 1 0 Monaco 1 0 Arsenal 1 0 Tottenham 1 0

Ülke Şampiyon Final İspanya 20 31 İngiltere 15 26 İtalya 12 30 Almanya 8 19 Hollanda 6 8 Portekiz 4 9 Fransa 2 8 Romanya 1 2 İskoçya 1 2 Yugoslavya 1 2 Belçika 0 1 Yunanistan 0 1 İsveç 0 1

Sezon Şampiyon Finalist Sonuç 1955-56 Real Madrid Reims 4-3 1956-57 Real Madrid Fiorentina 2-0 1957-58 Real Madrid Milan 3-2 (Uzatma) 1958-59 Real Madrid Reims 2-0 1959-60 Real Madrid Eintracht Frankfurt 7-3 1960-61 Benfica Barcelona 3-2 1961-62 Benfica Real Madrid 5-3 1962-63 Milan Benfica 2-1 1963-64 Inter Real Madrid 3-1 1964-65 Inter Benfica 1-0 1965-66 Real Madrid Partizan 2-1 1966-67 Celtic Inter 2-1 1967-68 Manchester United Benfica 4-1 (Uzatma) 1968-69 Milan Ajax 4-1 1969-70 Feyenoord Celtic 2-1 (Uzatma) 1970-71 Ajax Panathinaikos 2-0 1971-72 Ajax Inter 2-0 1972-73 Ajax Juventus 1-0 1973-74 Bayern Münih Atletico Madrid 1-1, 4-0 1974-75 Bayern Münih Leeds United 2-0 1975-76 Bayern Münih Saint-Etienne 1-0 1976-77 Liverpool B. Mönchengladbach 3-1 1977-78 Liverpool Club Brugge 1-0 1978-79 Nottingham Forest Malmö 1-0 1979-80 Nottingham Forest Hamburg 1-0 1980-81 Liverpool Real Madrid 1-0 1981-82 Aston Villa Bayern Münih 1-0 1982-83 Hamburg Juventus 1-0 1983-84 Liverpool Roma 1-1 (4-2 pen.) 1984-85 Juventus Liverpool 1-0 1985-86 Steaua Bükreş Barcelona 0-0 (2-0 pen.) 1986-87 Porto Bayern Münih 2-1 1987-88 PSV Benfica 0-0 (6-5 pen.) 1988-89 Milan Steaua Bükreş 4-0 1989-90 Milan Benfica 1-0 1990-91 Kızılyıldız Marsilya 0-0 (5-3 pen.) 1991-92 Barcelona Sampdoria 1-0 (Uzatma) 1992-93 Marsilya Milan 1-0 1993-94 Milan Barcelona 4-0 1994-95 Ajax Milan 1-0 1995-96 Juventus Ajax 1-1 (4-2 pen.) 1996-97 Borussia Dortmund Juventus 3-1 1997-98 Real Madrid Juventus 1-0 1998-99 Manchester United Bayern Münih 2-1 1999-00 Real Madrid Valencia 3-0 2000-01 Bayern Münih Valencia 1-1 (5-4 pen.) 2001-02 Real Madrid Bayer Leverkusen 2-1 2002-03 Milan Juventus 0-0 (3-2 pen.) 2003-04 Porto Monaco 3-0 2004-05 Liverpool Milan 3-3 (3-2 pen.) 2005-06 Barcelona Arsenal 2-1 2006-07 Milan Liverpool 2-1 2007-08 Manchester United Chelsea 1-1 (6-5 pen.) 2008-09 Barcelona Manchester United 2-0 2009-10 Inter Bayern Münih 2-0 2010-11 Barcelona Manchester United 3-1 2011-12 Chelsea Bayern Münih 1-1 (4-3 pen.) 2012-13 Bayern Münih Borussia Dortmund 2-1 2013-14 Real Madrid Atletico Madrid 4-1 (Uzatma) 2014-15 Barcelona Juventus 3-1 2015-16 Real Madrid Atletico Madrid 1-1 (5-3 pen.) 2016-17 Real Madrid Juventus 4-1 2017-18 Real Madrid Liverpool 3-1 2018-19 Liverpool Tottenham 2-0 2019-20 Bayern Münih Paris Saint-Germain 1-0 2020-21 Chelsea Manchester City 1-0 2021-22 Real Madrid Liverpool 1-0 2022-23 Manchester City Inter 1-0 2023-24 Real Madrid Borussia Dortmund 2-0 2024-25 PSG Inter 5-0

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2025-26 sezonunun final maçında Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı ikinci zaferi, İngiltere temsilcisi Arsenal ise ilk kez mutlu sona ulaşmak için mücadele edecek.Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde Fransa temsilcisi PSG ile İngiltere temsilcisi Arsenal, cumartesi günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de karşı karşıya gelecek."Devler Ligi" final müsabakasına 67 bin seyirci kapasiteli Puskas Arena ev sahipliği yapacak.Paris Saint-Germain, tarihinde 3. kez UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde boy gösterecek.2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Alman ekibi Bayern Münih'e 1-0 yenilerek kupayı rakibine kaptıran Fransa temsilcisi, geçen sezon ise İtalya'nın Inter takımını 5-0'lık skorla mağlup ederek mutlu sona ulaştı.PSG, üçüncü kez yükseldiği finalde üst üste ikinci zaferini kovalayacak."Topçular"UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk şampiyonluk için mücadele edecek.Daha önce 1 kez finale yükselme başarısı gösteren Arsenal, 2006'da Barcelona'ya 2-1 yenilerek sahadan üzgün ayrıldı. Başarıyı, 20 yıl sonra tekrarlayan İngiliz temsilcisi, ikinci finalinden ilk kupasıyla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.PSG ile Arsenal, UEFA organizasyonlarında 8. kez karşı karşıya gelecek.İki ekip arasında ikisi UEFA Kupa Galipleri Kupası, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 7 maçta dengeli sonuç ortaya çıktı. İki ekip de ikişer galibiyet alırken 3 mücadele beraberlikle sonuçlandı.Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda Fransızlar 9, İngilizler, 27. kez kupa için mücadele edecek.1955'ten bu yana düzenlenen "Kupa 1"de Fransa'dan PSG'nin yanı sıra Olimpik Marsilya ve Reims ikişer, Saint-Etienne ile Monaco birer kez finale yükselme başarısı gösterdi. Marsilya, 1992-1993 sezonunda İtalya temsilcisi Milan'ı 1-0 yenerek kupaya uzandı. Üçüncü kez finale çıkan PSG ise geçen sezon Inter'i 5-0 yenerek zafere ulaştı.Bu güne kadar 26 kez finale çıkan İngilizler ise Liverpool (10), Manchester United (5), Chelsea (3), Nottingham Forest (2), Chelsea (2), Aston Villa (1), Leeds United (1), Arsenal (1), Tottenham (1) ile bu sahnede yer aldı.Liverpool 6, Manchester United 3, Chelsea ile Nottingham Forest ikişer, Manchester City ile Aston Villa ise birer kez şampiyonluğu elde etti. İkinci kez finalde mücadele edecek Arsenal, şampiyonluğu kazanması durumunda bunu başaran 7. İngiliz takımı olacak.Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda bugüne kadar 42 farklı takım final maçına çıkarken, 24 farklı ekip kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.Arsenal, bu finali kazanması durumunda kupayı kaldıran 25. takım olacak.İspanya temsilcisi Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan (15) takım ünvanını elinde tutuyor.Bu organizasyonda ayrıca Milan 7, Liverpool ve Bayern Münih 6'şar, Barcelona 5, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Chelsea, Nottingham Forest ve Porto ikişer, PSG'nin yanı sıra Manchester City, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olimpik Marsilya, PSV ve Steaua Bükreş de birer kez kazandı.1992-1993 sezonundan bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan "Kupa 1"i şimdiye kadar en çok İspanya takımları kazandı.İspanya ekiplerinin 20 kez kazandığı turnuvada İngilizler 15, İtalyanlar 12, Almanlar 8, Hollanda takımları 6, Portekiz temsilcileri 4, Fransız ekipleri 2, Rumen, İskoç ve Yugoslav takımları da birer defa mutlu sona ulaştı.