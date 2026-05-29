Galatasaray'a RAMS Park'tan ekstra 10 milyon dolar!

Galatasaray'da kulübe önemli gelir sağlayacak yeni bir operasyon için düğmeye basıldı.
Rams Park'taki locaların tamamen tükenmesi ve yoğun talep nedeniyle zorlanan sarı-kırmızılı yönetim, yeni bir formül geliştirdi. Buna göre, 298 locanın bulunduğu statta, hem ekleme yapacak hem de localardaki koltuk sayısını artıracak.
Yapılacak düzenlemeyle birlikte localara toplam 400 yeni koltuk eklenmesi planlandığı belirtildi. Bu hamle sayesinde kulübün kasasına yaklaşık 10 milyon dolar ek gelir girmesi beklendiği öğrenildi.
Localardaki kapasite artışı çalışmalarının bayram sonrası başlaması planlanırken, ayrıca stada 2 yeni loca daha yapılacağı belirtildi. Böylece Ali Sami Yen'deki toplam loca sayısı 300'e çıkacak.
Son yıllarda elde edilen başarılı sonuçlar ve yıldız futbolcuların takıma katılmasıyla birlikte tribünlere olan ilgi üst seviyeye çıkarken, yönetimin kombine satışlarını da 41-42 bin kişi bandında tutmayı hedeflediği belirtildi.
