Galatasaray'a RAMS Park'tan ekstra 10 milyon dolar!

Galatasaray, Rams Park'ta yeni düzenlemeye gidecek, loca sayısını 300'e çıkarırken, ayrıca toplamda 300 yeni koltuk ekleyecek. Sarı-kırmızılılar bu şekilde yaklaşık 10 milyon dolar fazla gelir elde edecek. Yönetim bayram sonrasında işe başlayacak.

calendar 29 Mayıs 2026 13:15
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da kulübe önemli gelir sağlayacak yeni bir operasyon için düğmeye basıldı.

Rams Park'taki locaların tamamen tükenmesi ve yoğun talep nedeniyle zorlanan sarı-kırmızılı yönetim, yeni bir formül geliştirdi. Buna göre, 298 locanın bulunduğu statta, hem ekleme yapacak hem de localardaki koltuk sayısını artıracak.

Yapılacak düzenlemeyle birlikte localara toplam 400 yeni koltuk eklenmesi planlandığı belirtildi. Bu hamle sayesinde kulübün kasasına yaklaşık 10 milyon dolar ek gelir girmesi beklendiği öğrenildi.

Localardaki kapasite artışı çalışmalarının bayram sonrası başlaması planlanırken, ayrıca stada 2 yeni loca daha yapılacağı belirtildi. Böylece Ali Sami Yen'deki toplam loca sayısı 300'e çıkacak.

Son yıllarda elde edilen başarılı sonuçlar ve yıldız futbolcuların takıma katılmasıyla birlikte tribünlere olan ilgi üst seviyeye çıkarken, yönetimin kombine satışlarını da 41-42 bin kişi bandında tutmayı hedeflediği belirtildi.

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
