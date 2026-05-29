Galatasaray'a Ugarte mesajı: "Yeniden görüşelim"

Galatasaray'ın devre arasında masaya oturduğu ancak ikna edemediği Uruguaylı yıldızın menajerinden sürpriz atak geldi.

calendar 29 Mayıs 2026 12:21 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2026 12:23
Haber: Takvim
Lucas Torreira ve Mario Lemina'nın beklentilerinin altında kalan performansı sonrası orta alanını çok önemli bir isimle takviye etmek için kolları sıvayan Galatasaray'da adaylar çoğalıyor...

Şu ana kadar Avrupa'nın 5 büyük liginden 4-5 önemli isimle temas kuran sarı-kırmızılılarda yeniden Manuel Ugarte sesleri yükselmeye başladı. Yönetim devre arasında Uruguaylı yıldızla masaya oturmuş ancak ikna etmeyi başaramamıştı. Ancak alınan bilgilere göre Ugarte'nin menajeri bu kez Galatasaray'ın kapısını çaldı ve "Gelin yeniden görüşelim" teklifini yaptı.

Manchester United'ta bir türlü istediği süreleri alamayan ve Michael Carrick'in yeni sezon planlarında yer almayan 26 yaşındaki futbolcu kariyerinde artık yeni bir sayfa açmak istiyor. OKAN Buruk'un da çok beğendiği Ugarte'nin transferine sıcak baktığı ve önümüzdeki günlerde taraflar arasında yeniden temas kurulacağı öğrenildi.

25-30 MİLYON EURO

2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ugarte için 25-30 milyon euro bandında bonservis bedeli talep edilmesi bekleniyor. Yıldız futbolcu Dünya Kupası'nda Uruguay formasıyla mücadele edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
