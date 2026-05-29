Samsunspor, 'kral' için tüm şartları zorluyor!

Yeni sezonda Avrupa kupalarını hedefleyen Samsunspor, hücum hattına takviye arayışlarını dört koldan sürdürüyor.



Karadeniz ekibi, golcü transferi için rotasını Polonya'ya çevirdi. Kırmızı- şimşekler, Trabzonspor'un da ilgilendiği Polonya'da Lechia Gdansk'ta kaydettiği 20 golle gol kralı olan Tomas Bobcek'i radarına aldı.



Birçok talibi olan 24 yaşındaki Slovak golcüye çok cazip tekliflerin ulaştığı öne sürüldü.



SATKA DEVREDE



Polonya temsilcisinin, Bobcek için 10 milyon euro üstünde bir bedel beklediği ifade edildi. Kulübün küme düşmesi nedeniyle başarılı forvetin tercihinin transferde belirleyici olacağı da vurgulandı.



Samsunspor'un, takımdan ayrılan Slovak stoperi Satka'yı Bobcek transferi için devreye soktuğu ve Polonyalı yöneticilerle kıran kıran bir pazarlığa giriştiği öğrenildi. Kontratı 2030'da bitecek olan Bobcek, toplamda 33 karşılaşmada 21 gol, 6 asist yaptı.



Tomas Bobcek, yeni seçildiği milli forma altında da 2 maçta oynayıp, 1 kez ağları sarsmayı başardı.



