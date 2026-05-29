Galatasaray'dan Marc Casado markajı!

Kadroyu doğrudan forma giyebilecek üst düzey bir orta saha transferiyle güçlendirmek isteyen Galatasaray, çok sayıda isimle görüşmelerini sürdürüyor.
Ocak ayında da gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen isimlerle bir kez daha görüşmeye başlayan sarı-kırmızılılar, orta sahaya İspanyol bir isim getirmeye çalışıyor.
PSG forması giyen Fabian Ruiz ile de temasta bulunan ve cumartesi akşamı oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalini bekleyen sarı-kırmızılılar, Barcelona'nın satış listesine koyduğu Marc Casado için ısrarını sürdürüyor.
DÜNYA KUPASI'NDA YOK
İspanya Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosuna alınmayan ve Barcelona'da fazla forma şansı bulamayan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, önündeki seçenekleri değerlendirmeye hazırlanıyor.
Kadrosundaki bazı isimlerle yollarını ayırarak kendisine transfer bütçesi yaratmak isteyen Barcelona, Casado'yu da satma kararı aldı. Sarı-kırmızılılar bu transfer için yaklaşık 20 milyon euro ödemeye hazır. Ancak 22 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Atletico Madrid'in de yakından ilgilendiği öğrenildi.
900 BİN EURO KAZANIYOR
Casado ile geleceğe de önemli bir yatırım yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, oyuncuya da yüksek bir maaş ödemesi yapmayacak.
Barcelona'dan yıllık 900 bin euro kazanan 22 yaşındaki futbolcuya 2 milyon seviyesinde bir teklif yapmayı planlayan yönetim, orta sahayı uzun yıllar garantiye alacak.
Kariyeri
|Takım
|Maç
|Gol
|Asist
|Barcelona YL
|8
|-
|-
|Barcelona A.
|67
|-
|2
|Barcelona
|75
|1
|7