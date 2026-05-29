Galatasaray'dan Marc Casado markajı!

İspanyol devi Barcelona tarafından satış listesine konulan Marc Casado'yu ocak ayından itibaren markaja alan Galatasaray yönetimi, yaklaşık 20 milyon euro ödemeye hazır. Transferde tek rakip Atletico Madrid...

29 Mayıs 2026 11:00
Haber: Takvim
Kadroyu doğrudan forma giyebilecek üst düzey bir orta saha transferiyle güçlendirmek isteyen Galatasaray, çok sayıda isimle görüşmelerini sürdürüyor.

Ocak ayında da gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen isimlerle bir kez daha görüşmeye başlayan sarı-kırmızılılar, orta sahaya İspanyol bir isim getirmeye çalışıyor.

PSG forması giyen Fabian Ruiz ile de temasta bulunan ve cumartesi akşamı oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalini bekleyen sarı-kırmızılılar, Barcelona'nın satış listesine koyduğu Marc Casado için ısrarını sürdürüyor.

DÜNYA KUPASI'NDA YOK

İspanya Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosuna alınmayan ve Barcelona'da fazla forma şansı bulamayan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, önündeki seçenekleri değerlendirmeye hazırlanıyor.

Kadrosundaki bazı isimlerle yollarını ayırarak kendisine transfer bütçesi yaratmak isteyen Barcelona, Casado'yu da satma kararı aldı. Sarı-kırmızılılar bu transfer için yaklaşık 20 milyon euro ödemeye hazır. Ancak 22 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Atletico Madrid'in de yakından ilgilendiği öğrenildi.

900 BİN EURO KAZANIYOR

Casado ile geleceğe de önemli bir yatırım yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, oyuncuya da yüksek bir maaş ödemesi yapmayacak.

Barcelona'dan yıllık 900 bin euro kazanan 22 yaşındaki futbolcuya 2 milyon seviyesinde bir teklif yapmayı planlayan yönetim, orta sahayı uzun yıllar garantiye alacak.

Kariyeri

Takım Maç Gol Asist
Barcelona YL 8 - -
Barcelona A. 67 - 2
Barcelona 75 1 7
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
