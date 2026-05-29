Iga Swiatek, Fransa'da tur atladı

calendar 29 Mayıs 2026 16:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınların dünya 3 numarası Polonyalı Iga Swiatek, 4. tura yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 6. gününde 3. tur maçları oynandı.

Tek kadınlarda 4 kez Fransa Açık şampiyonu Swiatek, Polonyalı Magda Linette'i 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Çek Marie Bouzkova ile karşılaşan Rus Mirra Andreeva (8), korttan 2-0 (6-4, 6-2) galip ayrıldı.

Ukraynalı Marta Kostyuk (15) ise İsviçreli Viktorija Golubic'i 6-4 ve 6-3 biten setlerle 2-0 yenerek tur atladı.

Çinli Wang Xiyu da Ukraynalı Yuliia Starodubtseva karşısında 6-3, 7-5'lük setlerle 2-0 galip geldi ve 4. tura kaldı.

Rublev ve Carreno Busta 4. turda

Tek erkeklerde Rus Andrey Rublev (11), Portekizli Nuno Borges'i 3-0 (7-5, 7-6, 7-6) mağlup ederek adını 4. tura yazdırdı.

İspanyol Pablo Carreno Busta ise Arjantinli Thiago Agustin Tirante'yi 3-1 (7-6, 7-5, 3-6, 6-4) yendi ve yoluna devam etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
