Haber Tarihi: 26 Mayıs 2026 11:51 -
Güncelleme Tarihi:
26 Mayıs 2026 11:51
Adetliyken mezara gidilir mi? Diyanet açıkladı
Kaybettiğimiz sevdiklerimizi anmak, onlara dua etmek ve manevi bir huzur bulmak için sığındığımız o hüzünlü kabir ziyaretlerinde, özellikle kadınların aklına takılan o devasa soru gündemin her daim zirvesinde yer alıyor! Dini günlerde, bayram sabahlarında veya sadece büyük bir özlem duyulduğunda mezarlık yolunu tutmak isteyen ancak özel gününde (regl) olan kadınlar, arama motorlarında kelimenin tam anlamıyla büyük bir bilgi arayışında. "Adetliyken mezara gidilir mi? Regl iken kabir ziyareti yapılır mı, abdest şart mı, dua okunur mu?" sorguları Diyanet fetva sayfalarını adeta ablukaya almış durumda. İşte sevdiklerinize kavuşmanıza engel olmayan o kesin dini kurallar ve Diyanet'in sarsılmaz fetvası!
İçindeki özlemi bastıramayıp mezarlık kapısından dönmekten çekinen kadınlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen manevi ziyarete regl dönemi gerçekten engel mi?
ADETLİYKEN MEZARA GİDİLİR Mİ? (DİYANET'İN KESİN CEVABI)Kısa, net ve kalbinizdeki o manevi şüpheyi anında silecek olan resmi gerçek: Evet, Diyanet İşleri Yüksek Kurulu'nun kesin fetvasına göre kadınlar adetliyken (regl dönemindeyken) mezarlığa GİDEBİLİRLER!Diyanet'in açıklamaları ve İslam fıkhı bu konuda son derece açıktır: Kadınların özel hallerinde (hayız/adet veya lohusalık dönemlerinde) kabir ziyareti yapmalarını, cenazenin yanında bulunmalarını veya ölen kişinin yüzüne bakmalarını yasaklayan hiçbir ayet veya hadis bulunmamaktadır. Yani adetli olmak, o hüzünlü ve manevi ziyareti yapmanıza, sevdiklerinizin başucunda durmanıza kesinlikle yasal veya dini bir engel teşkil etmez.ADETLİYKEN MEZARLIKTA NELER YAPILABİLİR, NELER YASAK?Mezarlığa girişin serbest olduğu kesinleştiğine göre, işin asıl dikkat edilmesi gereken kısmı orada edilecek dualarda ve ibadet şeklinde başlıyor! İşte Diyanet'in altını çizdiği o hassas kurallar:Ziyaret ve Dua: Adetli bir kadın kabrin başına gidebilir, vefat eden yakınıyla dertleşebilir. Kendi kelimeleriyle, içinden geldiği gibi bolca dua edebilir.Ayetlerin "Dua Niyetiyle" Okunması: Adetli kadınlar Fatiha, İhlas, Felak, Nas, Ayet'el Kürsi gibi sureleri sadece "dua etmek niyetiyle" ezberden okuyabilirler.❌ Kur'an-ı Kerim Okumak YASAKTIR: Adetliyken mezarlıkta yapılamayacak tek şey, Kur'an-ı Kerim'i eline alıp sayfalardan okumak veya ezberden bile olsa "Kur'an tilaveti (hatim) niyetiyle" sure okumaktır. Kur'an okumak için temizlik şartı arandığından, bu dönemde doğrudan Kur'an tilaveti yapılamaz.Kısacası, o derin özlemi gidermek ve sevdiklerinizin ruhuna bir dua bağışlamak için özel gününüzün bitmesini beklemenize gerek yok. Mezarlıkların kapısı size her zaman açık!
