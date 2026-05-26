Fenerbahçe'de seçim süreci yaklaşırken transfer politikasıyla ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-Lacivertli camiada yeniden göreve gelmesi halinde güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Aziz Yıldırım'ın, transfer bütçesini artırmak için maaş yükü yüksek isimlerle yolları ayırmayı planladığı öğrenildi.
MALİYETİ 88.6 MILYON
Takvim'in haberine göre, bu doğrultuda gündeme gelen ilk isimlerden biri ise Fransız yıldız N'Golo Kante oldu.
Geçtiğimiz devre arasında büyük beklentilerle kadroya katılan tecrübeli orta saha oyuncusunun, toplam maliyetinin 88.6 milyon euro olduğu açıklanmıştı.
Yönetim cephesinde bu rakamın yeni sezon yapılanması açısından önemli bir yük oluşturduğu değerlendiriliyor. Edinilen bilgilere göre Aziz Yıldırım'ın, göreve gelmesi halinde transferde daha geniş hareket alanı oluşturmak adına Kante ile yolların ayrılmasına sıcak baktığı ifade edildi.
Sarı lacivertlilerin, yıldız futbolcunun ayrılığıyla oluşacak bütçeyi yeni transferler için kullanmayı hedeflediği belirtildi.
SÖZLEŞMESİ
35 yaşındaki Fransız futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor.
PERFORMANSI
Kante Fenerbahçe'de 18 resmi karşılaşmada görev alırken 2 gol kaydetti.
Fenerbahçe'de şok eden Kante iddiası!
Aziz Yıldırım'ın yeniden göreve gelmesi halinde maaş yükünü azaltarak transfer bütçesi oluşturmayı hedeflediği, bu doğrultuda toplam maliyeti 88.6 milyon euroyu bulan N'Golo Kante ile yolların ayrılmasının gündeme geldiği öne sürüldü.
Fenerbahçe'de seçim süreci yaklaşırken transfer politikasıyla ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Paolo Maldini'den Fenerbahçe itirafı!
-
9
Beşiktaş'ı üzen karar ve Cagliari'den açıklama
-
8
Galatasaray, Icardi'yi bekliyor!
-
7
Fenerbahçe'de şok eden Kante iddiası!
-
6
Fenerbahçe'ye Salah'tan tarihi cevap!
-
5
Aziz Yıldırım'dan Sörloth ve Salah yanıtı!
-
4
Nicolo Zaniolo'dan Udinese'ye veda paylaşımı!
-
3
Bursaspor golcüsünü buldu: Thiam
-
2
Rafael Leao'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran yorum
-
1
Acun Ilıcalı kutlamalarda taraftara müjdeyi verdi
- 12:29 Rayo Vallecano'nun hedefi ilk Avrupa kupası
- 12:23 Zenit'ten Felipe Augusto için resmi transfer teklifi
- 12:18 Türk Telekom, Anadolu Efes'e konuk
- 12:17 Johann Sebastian Bach'ın şehri Leipzig'de büyük final
- 12:16 Ligin en yaşlısı Kocaelispor, en genci Göztepe
- 12:11 Crystal Palace, Avrupa'da ilk finalinde kupa istiyor
- 12:10 Konferans Ligi'nde final zamanı!
- 12:04 UEFA Konferans Ligi'nde final heyecanı
- 11:32 Trabzonspor, Onana'dan vazgeçmiyor
- 11:31 Beşiktaş'ta Filipe Luis için ikna seferi!
- 11:24 Okan Buruk'tan Vedat Muriqi için özel talep
- 11:20 Milot Rashica'ya teklif yağıyor!
- 11:12 Galatasaray'da son aday Ethan Nwaneri
- 11:02 Dursun Özbek'ten yeni proje: Global Aslan
- 10:54 Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski yıldızını aldı!
- 10:50 Bernardo Silva'dan Benfica itirafı!
- 10:45 Milan'da koltuğa Iraola oturuyor!
- 10:45 Gabriel Sara'dan Aston Villa'ya yeşil ışık!
- 10:21 Rafael Leao için Galatasaray ve Fenerbahçe yarışı!
- 10:07 Cavaliers'ı eleyen Knicks, 27 yıl sonra NBA finaline yükseldi
- 10:02 Beşiktaş'tan Eren Dinkçi takibi!
- 10:01 Basketbolda derbi zamanı: Beşiktaş - Galatasaray
- 09:52 Galatasaray'da Yunus Akgün'e vize yok
- 09:46 Fenerbahçe'de 8 ayrılık kapıda!
- 09:39 Galatasaray'da Singo için ayrılık çanları
- 09:27 Fenerbahçe'de şok eden Kante iddiası!
- 09:26 Can Uzun'dan Galatasaray'a yeşil ışık
- 08:58 Beşiktaş'ta 11 futbolcunun bileti kesildi
- 08:53 Trabzonspor ısrarcı: "Kal yeter ki Onana"
- 08:50 Galatasaray'da Bertuğ Yıldırım için son durum
- 08:47 Serdal Adalı'dan net transfer talimatı: "Birini alın"
- 08:36 Bursaspor golcüsünü buldu: Thiam
- 08:28 Göztepe'den Ahmed Kutucu hamlesi
- 08:28 Aziz Yıldırım: "28 şampiyonluğu tescil etmek kolay"
- 08:19 Galatasaray, Icardi'yi bekliyor!
- 08:18 Ersin'in Girona kararsızlığı
- 08:13 Trabzonspor'da rota Tsygankov
- 08:12 Uğurcan Çakır'dan transfer ve Fenerbahçe itirafı!
- 08:07 Beşiktaş'ta teknik direktör adaylarını geri adım attıran neden!
- 08:06 EuroLeague'de büyük tartışma: "Mafya Olympiakos"
- 07:58 Paolo Maldini'den Fenerbahçe itirafı!
- 07:33 Galatasaray'ın orta saha rüyası: Khephren Thuram
- 00:59 Wolfsburg, Bundesliga'ya veda etti!
- 00:31 Beşiktaş'tan Nuno Espirito Santo hamlesi!
- 00:10 Rafael Leao'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran yorum
- 23:44 İran Milli Takımı'nın Dünya Kupası kampı Meksika'ya taşındı
- 22:57 Salih Özcan, Borussia Dortmund'dan resmen ayrıldı
- 22:46 TFF, 2026 sezonu Türkiye Kupası ve 1. Lig'i tescil etti
- 22:39 Aziz Yıldırım'dan Sörloth ve Salah yanıtı!
- 22:25 Kolombiya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu
- 22:23 Lille'de Bruno Genesio dönemi sona erdi!
- 22:04 Hakan Safi'den transfer açıklaması!
- 21:51 Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklamaları!
- 21:17 Paolo Maldini'den Hakan Safi paylaşımı
- 19:35 Milan'da Massimiliano Allegri dönemi sona erdi!
- 19:21 Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması!
- 18:46 Acun Ilıcalı kutlamalarda taraftara müjdeyi verdi
- 18:35 McTominay'nin röveşatası 20 sterlinlik banknotta!
- 18:13 Udinese, Gökhan İnler'in sözleşmesini uzattı
- 18:08 Maurizio Sarri'nin yeni adresini duyurdular!
Milan'da koltuğa Iraola oturuyor!
Wolfsburg, Bundesliga'ya veda etti!
Salih Özcan, Borussia Dortmund'dan resmen ayrıldı
Lille'de Bruno Genesio dönemi sona erdi!
Milan'da Massimiliano Allegri dönemi sona erdi!
Acun Ilıcalı kutlamalarda taraftara müjdeyi verdi
Udinese, Gökhan İnler'in sözleşmesini uzattı
Maurizio Sarri'nin yeni adresini duyurdular!
İngiltere sokaklarında Türk bayrakları dalgalanıyor!
Ousmane Dembele'den Luis Enrique'ye övgü
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|34
|24
|5
|5
|77
|30
|77
|2
|Fenerbahçe
|34
|21
|11
|2
|77
|37
|74
|3
|Trabzonspor
|34
|20
|9
|5
|61
|39
|69
|4
|Beşiktaş
|34
|17
|9
|8
|59
|40
|60
|5
|Başakşehir
|34
|16
|9
|9
|58
|35
|57
|6
|Göztepe
|34
|14
|13
|7
|42
|32
|55
|7
|Samsunspor
|34
|13
|12
|9
|46
|45
|51
|8
|Rizespor
|34
|10
|11
|13
|46
|52
|41
|9
|Konyaspor
|34
|10
|10
|14
|43
|50
|40
|10
|Kocaelispor
|34
|9
|10
|15
|26
|38
|37
|11
|Alanyaspor
|34
|7
|16
|11
|41
|41
|37
|12
|Gaziantep FK
|34
|9
|10
|15
|43
|58
|37
|13
|Kasımpaşa
|34
|8
|11
|15
|33
|49
|35
|14
|Gençlerbirliği
|34
|9
|7
|18
|36
|47
|34
|15
|Eyüpspor
|34
|8
|9
|17
|33
|48
|33
|16
|Antalyaspor
|34
|8
|8
|18
|33
|55
|32
|17
|Kayserispor
|34
|6
|12
|16
|27
|62
|30
|18
|Karagümrük
|34
|8
|6
|20
|31
|54
|30