Fenerbahçe'de şok eden Kante iddiası!

Aziz Yıldırım'ın yeniden göreve gelmesi halinde maaş yükünü azaltarak transfer bütçesi oluşturmayı hedeflediği, bu doğrultuda toplam maliyeti 88.6 milyon euroyu bulan N'Golo Kante ile yolların ayrılmasının gündeme geldiği öne sürüldü.

calendar 26 Mayıs 2026 09:27
Fenerbahçe'de seçim süreci yaklaşırken transfer politikasıyla ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-Lacivertli camiada yeniden göreve gelmesi halinde güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Aziz Yıldırım'ın, transfer bütçesini artırmak için maaş yükü yüksek isimlerle yolları ayırmayı planladığı öğrenildi. 

MALİYETİ 88.6 MILYON

Takvim'in haberine göre, bu doğrultuda gündeme gelen ilk isimlerden biri ise Fransız yıldız N'Golo Kante oldu.

Geçtiğimiz devre arasında büyük beklentilerle kadroya katılan tecrübeli orta saha oyuncusunun, toplam maliyetinin 88.6 milyon euro olduğu açıklanmıştı. 

Yönetim cephesinde bu rakamın yeni sezon yapılanması açısından önemli bir yük oluşturduğu değerlendiriliyor. Edinilen bilgilere göre Aziz Yıldırım'ın, göreve gelmesi halinde transferde daha geniş hareket alanı oluşturmak adına Kante ile yolların ayrılmasına sıcak baktığı ifade edildi.

Sarı lacivertlilerin, yıldız futbolcunun ayrılığıyla oluşacak bütçeyi yeni transferler için kullanmayı hedeflediği belirtildi.

SÖZLEŞMESİ

35 yaşındaki Fransız futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor.

PERFORMANSI

Kante Fenerbahçe'de 18 resmi karşılaşmada görev alırken 2 gol kaydetti. 

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
