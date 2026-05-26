Fenerbahçe'de 8 ayrılık kapıda!

Fenerbahçe'de gözler 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurula çevrilirken, kulüpte yalnızca başkanlık yarışı değil kadro yapılanması da gündemin ilk sırasında yer alıyor.



Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi transfer çalışmalarını sürdürürken, sarı-lacivertli ekipte birçok oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor.



Şampiyonluk hasretini sona erdirmeyi hedefleyen yönetim, gelecek sezonun kadrosunu erken şekillendirmek istiyor.



Özellikle 22 Temmuz'da oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme karşılaşmasına kadar takımın büyük bölümünün hazır hale getirilmesi planlanıyor. Bu doğrultuda hem transfer hem de ayrılık sürecinde yoğun bir mesai harcanıyor.



EDSON ALVAREZ



Takımdaki kiralık oyuncuların geleceği de netleşmeye başladı. Sezonu kiralık olarak geçiren Edson Alvarez ile yolların ayrılması beklenirken, savunma hattında önemli bir değişim yaşanabilir.



ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ



Yeni bir stoper transferi hedefleyen Fenerbahçe'de ayrılması muhtemel isimlerin başında Çağlar Söyüncü geliyor.



DIEGO CARLOS



Kiralık olarak İtalya'ya gönderilen Diego Carlos'un bonservisini Como'nun almak istediği ifade ediliyor.



KALECİ ROTASYONUNDA DEĞİŞİM



Kaleci rotasyonunda da Fenerbahçe'yi hareketli yaz transfer dönemi bekliyor.



İrfan Can Eğribayat'ın yeni sezonda Samsunspor forması giymesi gündemde olduğu ifade ediliyor.



AMRABAT, MERT HAKAN, EMRE MOR



Orta sahada ise Sofyan Amrabat için transfer piyasasında hareketlilik yaşandığı belirtiliyor. Diğer kiralık oyunculara şu aşamada ciddi bir teklif bulunmadığı öğrenildi. Yeni sezon planlamasında düşünülmeyen isimler arasında Mert Hakan Yandaş ve Emre Mor da yer alıyor.



FRED



Teknik heyetin raporu doğrultusunda iki oyuncuyla yolların ayrılabileceği konuşuluyor. Takımın önemli isimlerinden Fred'in, ülkesine dönme fikrine artık daha sıcak baktığı ve kendisine ulaşan teklifleri değerlendirdikten sonra geleceğiyle ilgili kararını vereceği ifade edildi.



