Fenerbahçe'de 8 ayrılık kapıda!

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'daki olağanüstü seçimli genel kurul öncesi hem başkanlık yarışı hem de kadro planlaması hız kazandı. Sarı-lacivertlilerde birçok ayrılık gündeme gelirken, yeni sezon öncesi kapsamlı bir kadro revizyonu bekleniyor..

calendar 26 Mayıs 2026 09:46
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de gözler 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurula çevrilirken, kulüpte yalnızca başkanlık yarışı değil kadro yapılanması da gündemin ilk sırasında yer alıyor.

Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi transfer çalışmalarını sürdürürken, sarı-lacivertli ekipte birçok oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor.

Şampiyonluk hasretini sona erdirmeyi hedefleyen yönetim, gelecek sezonun kadrosunu erken şekillendirmek istiyor.

Özellikle 22 Temmuz'da oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme karşılaşmasına kadar takımın büyük bölümünün hazır hale getirilmesi planlanıyor. Bu doğrultuda hem transfer hem de ayrılık sürecinde yoğun bir mesai harcanıyor.

EDSON ALVAREZ

Takımdaki kiralık oyuncuların geleceği de netleşmeye başladı. Sezonu kiralık olarak geçiren Edson Alvarez ile yolların ayrılması beklenirken, savunma hattında önemli bir değişim yaşanabilir.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ 

Yeni bir stoper transferi hedefleyen Fenerbahçe'de ayrılması muhtemel isimlerin başında Çağlar Söyüncü geliyor.

DIEGO CARLOS

Kiralık olarak İtalya'ya gönderilen Diego Carlos'un bonservisini Como'nun almak istediği ifade ediliyor.

KALECİ ROTASYONUNDA DEĞİŞİM

Kaleci rotasyonunda da Fenerbahçe'yi hareketli yaz transfer dönemi bekliyor.

İrfan Can Eğribayat'ın yeni sezonda Samsunspor forması giymesi gündemde olduğu ifade ediliyor.

AMRABAT, MERT HAKAN, EMRE MOR

Orta sahada ise Sofyan Amrabat için transfer piyasasında hareketlilik yaşandığı belirtiliyor. Diğer kiralık oyunculara şu aşamada ciddi bir teklif bulunmadığı öğrenildi. Yeni sezon planlamasında düşünülmeyen isimler arasında Mert Hakan Yandaş ve Emre Mor da yer alıyor.

FRED

Teknik heyetin raporu doğrultusunda iki oyuncuyla yolların ayrılabileceği konuşuluyor. Takımın önemli isimlerinden Fred'in, ülkesine dönme fikrine artık daha sıcak baktığı ve kendisine ulaşan teklifleri değerlendirdikten sonra geleceğiyle ilgili kararını vereceği ifade edildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
