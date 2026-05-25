Salih Özcan, Borussia Dortmund'dan resmen ayrıldı

Milli futbolcu Salih Özcan'ın Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi sona erdi.



Borussia Dortmund, Salih Özcan için veda mesajı yayınladı.



Sarı siyahlılar, "Borussia Dortmund kulübü, 4 yılda verdiği emekler için Salih Özcan'a teşekkür eder. Bir sonraki kariyerinde başarılar" ifadelerini kullandı.



İSMİ GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ İLE ANILMIŞTI



Serbest oyuncu statüsüne çıkan milli oyuncunun adı daha önce Beşiktaş ve Galatasaray ile anılmıştı.



BORUSSIA DORTMUND PERFORMANSI



Borussia Dortmund'da 96 maça çıkan Salih Özcan, 2 asist yaptı.











