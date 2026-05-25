25 Mayıs
Rapid Wien-Ried
18:00
25 Mayıs
Start-Vaalerenga
1-026'
25 Mayıs
KFUM-Rosenborg
18:00
25 Mayıs
Tromsoe-Aalesund
18:00
25 Mayıs
Sarpsborg 08-Molde
18:00
25 Mayıs
Hamarkameratene-Lillestroem
18:00
25 Mayıs
Sandefjord-Fredrikstad
20:15
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

TİESF Başkanı Gözel: "Kupamızı bayram öncesi Türkiye'mize hediye ediyoruz"

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, U23 Dünya İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası'nda namağlup şampiyon olan Türkiye'nin kupayı bayram öncesi ülkeye armağan ettiğini söyledi.

calendar 25 Mayıs 2026 15:01
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Sırbistan'ın Zlatibor kentinde düzenlenen U23 Dünya İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin şampiyonluğu sonrası açıklamalarda bulunan Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Başkanı Dursun Gözel, "Bu gururu ve kupamızı bayram öncesi Türkiye'mize hediye ediyoruz" dedi.

Sırbistan'ın Zlatibor şehrinde gerçekleştirilen organizasyonda Ay-yıldızlılar, namağlup şampiyon oldu. Tarihinde ilk kez finale yükselen milliler, final maçında Japonya'yı Muhammet Mustafa Yıldız'ın 23 ve 34'üncü dakikalarda attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Dünya şampiyonluğunun ardından TİESF Başkanı Dursun Gözel ve teknik direktör İsmet Kamak, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluğun büyük bir gurur olduğunu ifade eden başkan Dursun Gözel, "Şu kupa gerçekten farklı bir gurur. Tüylerimiz diken diken oldu. Gerçekten bu anlatılmaz bir gurur. Teknik heyetimizden, sporculara kadar hepsi benim kardeşlerim ve evlatlarım. Ayaklarına taş değmesin, gerekeni yaptılar. Teknik ekip, hocalarımıza ve en başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey'e, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız, abimiz Hamza Yerlikaya'ya çok teşekkür ediyorum. Gerçekten emekleri büyük. Onlar emek veriyor, biz de yavrularımızdan böyle dünya şampiyonu çıkarıyoruz. Daha çok nice şampiyonlar çıkacak inşallah. Gerçekten hem heyecanlıyım hem de gururluyum. Bu gururu ve kupamızı bayram öncesi Türkiye'mize hediye ediyoruz. Şimdiden bayramınız mübarek olsun" diye konuştu.

KAMAK: BAYRAĞIMIZI EN YÜKSEKLERDE DALGALANDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Tarifsiz bir duygu yaşadıklarını belirten teknik direktör İsmet Kamak, "İşitme engelli çocuklarımız bizim çocuklarımız. İşitme engelli olabilirler ama şu anda gözlerindeki o vatan sevgisini, bayrak sevgisini, yüreklerindeki o çığlığı anlatmak ve tarif etmek mümkün değil. Tarifsiz bir duygu yaşıyoruz çünkü dünya şampiyonu olduk. Çocuklarımız çok efor sarf ettiler, çok çalıştılar. Ellerinden geleni yaptılar ve bizim bu şampiyonluğa hazırlığımızın sonucunu almamızı sağladılar. Ben özellikle şunu belirtmek istiyorum; biz büyük devletiz, büyük bir milletiz ve devletimize, milletimize borcumuz hiçbir zaman bizim bitmez. Bu çocuklar da bunun bilincinde hareket ediyorlar ve devletimizin imkanlarıyla biz buradayız ve bayrağımızı dalgalandırmaya, en yükseklerde dalgalandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
