Edson Alvarez için büyük belirsizlik: Fırsatı Dünya Kupası!

Fenerbahçe'nin geçen sezon West Ham United'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Edson Alvarez'in geleceği konusunda büyük bir belirsizlik yaşanıyor.
OPSİYON KULLANILMAYACAK
Fenerbahçe, Meksikalı orta saha oyuncusunun satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Edson Alvarez, bonservisinin bulunduğu West Ham United'a geri dönecek.
ADA'DA KÜME DÜŞTÜLER
Edson Alvarez'in bonservisine sahip olan West Ham United ise İngiltere'de küme düştü! West Ham United, gelecek sezon Championship'te mücadele edecek.
AYRILIK BEKLENİYOR
Marca'da yer alan habere göre, Edson Alvarez, Championship'te forma giymek istemiyor. West Ham United da takım küme düştüğü için kulüpteki bazı futbolcularla yollarını ayırabilir ve bunlardan biri 28 yaşındaki Edson Alvarez olabilir.
AJAX VE MONTERREY
Edson Alvarez ile daha önce de forma giydiği Ajax ilgileniyor. Meksikalı futbolcunun Monterrey ile ülkesine dönme fırsatına da sahip olduğu yazıldı.
FIRSATI DÜNYA KUPASI
Marca'daki haberde, geleceği belirsiz olan Edson Alvarez için Dünya Kupası'nın Avrupa'da kalmak adına önemli bir vitrin olabileceği belirtildi.
FENERBAHÇE'DE 1 ASİST
Fenerbahçe'de 18 maçta süre bulan Edson Alvarez 1 asist yaptı.
