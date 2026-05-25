25 Mayıs
Rapid Wien-Ried
18:00
25 Mayıs
Start-Vaalerenga
1-025'
25 Mayıs
KFUM-Rosenborg
18:00
25 Mayıs
Tromsoe-Aalesund
18:00
25 Mayıs
Sarpsborg 08-Molde
18:00
25 Mayıs
Hamarkameratene-Lillestroem
18:00
25 Mayıs
Sandefjord-Fredrikstad
20:15
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Edson Alvarez için büyük belirsizlik: Fırsatı Dünya Kupası!

Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonunu kullanmayacağı Edson Alvarez, West Ham United'a geri dönecek. İngiliz ekibinin Championship'e düşmesi, Edson Alvarez'in geleceğini de büyük bir belirsizlik içerisinde bıraktı.

calendar 25 Mayıs 2026 14:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin geçen sezon West Ham United'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Edson Alvarez'in geleceği konusunda büyük bir belirsizlik yaşanıyor.

OPSİYON KULLANILMAYACAK

Fenerbahçe, Meksikalı orta saha oyuncusunun satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Edson Alvarez, bonservisinin bulunduğu West Ham United'a geri dönecek.

ADA'DA KÜME DÜŞTÜLER

Edson Alvarez'in bonservisine sahip olan West Ham United ise İngiltere'de küme düştü! West Ham United, gelecek sezon Championship'te mücadele edecek.

AYRILIK BEKLENİYOR

Marca'da yer alan habere göre, Edson Alvarez, Championship'te forma giymek istemiyor. West Ham United da takım küme düştüğü için kulüpteki bazı futbolcularla yollarını ayırabilir ve bunlardan biri 28 yaşındaki Edson Alvarez olabilir.

AJAX VE MONTERREY

Edson Alvarez ile daha önce de forma giydiği Ajax ilgileniyor. Meksikalı futbolcunun Monterrey ile ülkesine dönme fırsatına da sahip olduğu yazıldı.

FIRSATI DÜNYA KUPASI

Marca'daki haberde, geleceği belirsiz olan Edson Alvarez için Dünya Kupası'nın Avrupa'da kalmak adına önemli bir vitrin olabileceği belirtildi.

FENERBAHÇE'DE 1 ASİST

Fenerbahçe'de 18 maçta süre bulan Edson Alvarez 1 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
