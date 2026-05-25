25 Mayıs
Rapid Wien-Ried
18:00
25 Mayıs
Start-Vaalerenga
15:30
25 Mayıs
KFUM-Rosenborg
18:00
25 Mayıs
Tromsoe-Aalesund
18:00
25 Mayıs
Sarpsborg 08-Molde
18:00
25 Mayıs
Hamarkameratene-Lillestroem
18:00
25 Mayıs
Sandefjord-Fredrikstad
20:15
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Holmgren'ın kontratı, All-NBA başarısına rağmen değişmeden kaldı

Oklahoma City Thunder yıldızı Chet Holmgren'ın All-NBA Üçüncü Takımı'na seçilmesi, Thunder ile yaptığı uzun vadeli kontratın mali yapısında herhangi bir değişiklik yaratmadı.

calendar 25 Mayıs 2026 13:50
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Spotrac yazarı Keith Smith tarafından doğrulanan kontrat detaylarına göre, Holmgren'ın sözleşmesinde All-NBA başarısına bağlı maaş artırıcı maddeler bulunmuyor.

All-NBA takımları Pazar günü açıklanırken Holmgren; Tyrese Maxey, Jamal Murray, Jalen Johnson ve Jalen Duren ile birlikte Üçüncü Takım'da yer aldı.

Birinci Takım'da ise Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic, Victor Wembanyama, Luka Doncic ve Cade Cunningham seçildi.

Holmgren'ın seçilmesi onu sezonun en iyi 15 oyuncusu arasına taşısa da, Thunder ile yaptığı sözleşme gelecekteki maaş artışlarını All-NBA başarısına bağlayacak şekilde yapılandırılmamıştı.

Genç uzun oyuncu, dört yıl ve 44.9 milyon dolarlık çaylak kontratının son sezonunun ardından başlayacak olan beş yıl ve 239 milyon dolarlık kontratının ilk yılına girmeye hazırlanıyor.

All-NBA başarısına rağmen Holmgren'ın kontratı maaş bütçesinin yaklaşık yüzde 25'i seviyesinde sabit kalacak ve performansa dayalı herhangi bir mekanizma sözleşme değerini artırmayacak.

Son yıllarda birçok genç All-NBA oyuncusunun ödüller sayesinde "supermax" seviyesine ulaştığı veya sözleşmelerindeki maaş artırıcı maddeleri aktive ettiği düşünüldüğünde, Holmgren'ın durumu bu açıdan dikkat çekici bulunuyor.

Thunder yıldızının kontratında bu maddelerin bulunmaması nedeniyle, lig genelindeki üst düzey başarısına rağmen tahmini kazancı değişmeden kalmış oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
