Holmgren'ın kontratı, All-NBA başarısına rağmen değişmeden kaldı

Oklahoma City Thunder yıldızı Chet Holmgren'ın All-NBA Üçüncü Takımı'na seçilmesi, Thunder ile yaptığı uzun vadeli kontratın mali yapısında herhangi bir değişiklik yaratmadı.



Spotrac yazarı Keith Smith tarafından doğrulanan kontrat detaylarına göre, Holmgren'ın sözleşmesinde All-NBA başarısına bağlı maaş artırıcı maddeler bulunmuyor.



All-NBA takımları Pazar günü açıklanırken Holmgren; Tyrese Maxey, Jamal Murray, Jalen Johnson ve Jalen Duren ile birlikte Üçüncü Takım'da yer aldı.



Birinci Takım'da ise Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic, Victor Wembanyama, Luka Doncic ve Cade Cunningham seçildi.



Holmgren'ın seçilmesi onu sezonun en iyi 15 oyuncusu arasına taşısa da, Thunder ile yaptığı sözleşme gelecekteki maaş artışlarını All-NBA başarısına bağlayacak şekilde yapılandırılmamıştı.



Genç uzun oyuncu, dört yıl ve 44.9 milyon dolarlık çaylak kontratının son sezonunun ardından başlayacak olan beş yıl ve 239 milyon dolarlık kontratının ilk yılına girmeye hazırlanıyor.



All-NBA başarısına rağmen Holmgren'ın kontratı maaş bütçesinin yaklaşık yüzde 25'i seviyesinde sabit kalacak ve performansa dayalı herhangi bir mekanizma sözleşme değerini artırmayacak.



Son yıllarda birçok genç All-NBA oyuncusunun ödüller sayesinde "supermax" seviyesine ulaştığı veya sözleşmelerindeki maaş artırıcı maddeleri aktive ettiği düşünüldüğünde, Holmgren'ın durumu bu açıdan dikkat çekici bulunuyor.



Thunder yıldızının kontratında bu maddelerin bulunmaması nedeniyle, lig genelindeki üst düzey başarısına rağmen tahmini kazancı değişmeden kalmış oldu.



