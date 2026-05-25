Haber Tarihi: 25 Mayıs 2026 11:43 -
Güncelleme Tarihi:
25 Mayıs 2026 11:43
Eczaneler yarın açık mı? 26 Mayıs eczaneler tatil mi, kapalı mı?
Kurban Bayramı'nın o büyük coşkusuna artık sadece saatler kala, 9 günlük devasa tatil öncesinde sağlık işlemlerini ve ilaç ihtiyaçlarını halletmek isteyen milyonların aklındaki o kritik soru gündemin tam zirvesine oturdu! Düzenli ilaç kullananlar, acil reçetesi olanlar ve tatil yolculuğuna çıkmadan önce eczaneye uğramak zorunda olan vatandaşlar arama motorlarında kelimenin tam anlamıyla fırtınalar koparıyor. Sabahtan bu yana "Eczaneler yarın açık mı? 26 Mayıs Salı Arefe günü eczaneler tatil mi, kapalı mı, saat kaça kadar çalışıyor?" sorguları sağlık ve gündem sayfalarını adeta ablukaya almış durumda. İşte kapı kapı dolaşıp eli boş dönmemeniz için bilmeniz gereken o sarsıcı mesai gerçekleri!
Elinde reçetesiyle eczane yolunu tutmayı planlayan vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen eczane kepenkleri yarın tam gün açık olacak mı?
26 MAYIS YARIN ECZANELER AÇIK MI? (YARIM GÜN UYARISI!)Kısa, net ve yarınki planlarınızı tamamen değiştirecek o resmi gerçek: Evet, yarın (26 Mayıs 2026 Salı) eczaneler AÇIKTIR; ancak SADECE YARIM GÜN (saat 13.00'e kadar) hizmet vereceklerdir!Türkiye Cumhuriyeti'nin Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunu'na göre dini bayramların arefe günleri, öğleden sonra (saat 13.00 itibarıyla) resmi tatil kapsamına girer. Eczaneler de bu resmi tatil kanununa tabidir.Sabah Mesaisi: Yarın sabah 09.00 itibarıyla mahallenizdeki tüm standart eczaneler kepenklerini açacak ve normal hizmet vermeye başlayacaktır.Kapanış Saati: İşlemlerinizi halletmek için saat 12.30 - 13.00 sularına kadar vaktiniz var. Öğlen 13.00'te o devasa resmi tatil zili çalacak ve tüm standart eczaneler kepenk indirecektir!SAAT 13.00'TEN SONRA NE OLACAK? (NÖBETÇİ ECZANE SİSTEMİ)İşin asıl hayat kurtaran ve ilaca acil ihtiyacı olanları ilgilendiren kısmı ise yarın öğleden sonra başlıyor! Saat 13.00'te standart eczaneler kapandıktan sonra sağlık hizmetinin durmaması için Nöbetçi Eczane sistemi anında devreye girecektir.Yarın öğleden sonra ve gece boyunca sadece bulunduğunuz il/ilçedeki nöbetçi eczanelerden ilaç temin edebilirsiniz.Size en yakın nöbetçi eczaneyi e-Devlet Nöbetçi Eczane Sorgulama ekranından veya ilinizdeki Eczacı Odası'nın resmi internet sitesinden anlık olarak bulabilirsiniz.
BAYRAM BOYUNCA ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?Arefe günü öğleden sonra başlayan bu tatil, Kurban Bayramı boyunca da devam edecek! Bayramın 1., 2., 3. ve 4. günleri (27-28-29-30 Mayıs) standart eczanelerin tamamı KAPALI olacaktır. Bu 4 günlük devasa tatil süresince vatandaşlar sadece nöbetçi eczaneler üzerinden hizmet alabilecektir. Tüm eczanelerin normal mesaiye dönüşü ise tatil bitiminde, yani 1 Haziran 2026 Pazartesi sabahı gerçekleşecektir.
