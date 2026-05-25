25 Mayıs bugün bankalar açık mı, tatil mi, kapalı mı?

Kredi taksitlerini ödeyecek, nakit çekecek veya döviz bozduracak olan vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen şube kepenkleri bugün açık olacak mı?

Kısa, net ve bugün planlarınızı yaparken derin bir nefes almanızı sağlayacak o resmi gerçek: Evet, bugün (25 Mayıs 2026 Pazartesi) Türkiye genelindeki tüm devlet bankaları ve özel bankaların şubeleri AÇIKTIR ve tam gün mesai yapmaktadır!

Takvim yapraklarında 25 Mayıs tarihi, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a göre resmi bir tatil günü değildir. Kurban Bayramı'nın resmi tatili yarın (26 Mayıs Salı) öğleden sonra Arefe günüyle başlayacağı için, bugün tamamen normal ve standart bir iş günüdür. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Garanti, Yapı Kredi ve diğer tüm bankaların şubeleri sabah 09.00 itibarıyla müşteri kabulüne başlamış durumdadır.

İşin asıl kafa karıştıran ve milyonları "acaba kapalı mı?" düşüncesine iten kısmı ise hükümetin verdiği idari izin kararında yatıyor! İşte banka müşterilerini sarsan o devasa ayrım:

Bankalar İdari İzinden Muaf: Memurları kapsayan idari izin kararları bankacılık sektörünü kesinlikle bağlamaz. Bankalar (kamu bankaları dahil) özel kanunlara ve Borsa İstanbul'un (BİST) işlem takvimine tabidir.

Sistem Durdurulamaz: Ülkedeki ticaretin, nakit akışının ve piyasaların kilitlenmemesi adına bankalar ulusal resmi bayramlar (kırmızı takvim günleri) haricinde kesinlikle kepenk kapatamaz.

Bugün bankalar tam kapasite çalıştığı için tüm finansal işlemleriniz hiçbir engele takılmadan saniyeler içinde gerçekleşecek:

EFT İşlemleri: Farklı bankalara yapacağınız para transferleri (EFT) gün içerisinde anında karşı hesaba geçecektir. Tatil bekleme veya havuzda kalma durumu bugün için geçerli değildir!

Borsa ve Döviz: Borsa İstanbul bugün tam gün açık olduğu için hisse senedi alım-satım işlemlerinizi canlı piyasada gerçekleştirebilir, bankaların döviz makasları üzerinden normal kurlarla alım-satım yapabilirsiniz.

Şube İşlemleri: Islak imza gerektiren kredi işlemleri, hesap açılışları ve vezneden nakit yatırma-çekme işlemlerinizi bugün mesai bitimine kadar rahatlıkla şubelerden halledebilirsiniz. (Ancak yarın Arefe olduğu için bankaların sadece yarım gün çalışacağını unutmayın!)