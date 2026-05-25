Aziz Yıldırım'dan transfer ve hoca açıklaması!

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin iki santrfor transferini isimleri belirlenmiş şekilde seçimden önce açıklayacaklarını, teknik direktör kararını ise geçmiş Mourinho deneyimi nedeniyle seçim sonrası duyuracaklarını söyledi.

calendar 25 Mayıs 2026 13:17 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2026 13:50
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım, forvet transferi ve teknik direktör konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"FORVET TRANSFERLERİNİ AÇIKLAYACAĞIZ"

Sarı-lacivertli camiaya mesaj gönderen Aziz Yıldırım "İki tane santrfor alacağız. İki santrforun da isimleri belli. Onlarla da kendileriyle birebir görüşmeler de yapıyoruz, konuşuyoruz da. Hatta ben de yurt dışına gidiyorum. Yurt dışından onların menajerleri gelecekler falan. O kadar da açık söylüyorum. Hani, ben de gidip buluşacağım onlarla ve onlarla artık son konuşmaları yapacağız. İnşallah seçimden önce açıklayacağız." dedi.

"TEKNİK DİREKTÖR SEÇİMDEN SONRA!"

Teknik direktör için bilgi veren Aziz Yıldırım "Mourinho'da o kazığı yedik. O yüzden hocayı seçimi kazanınca söyleyeceğiz. Mahmut ve Önder gitti, menajeri hastaydı. Mourinho'nun imzası kalmıştı, sonra malum. Golcü de açıklamazdım normalde. Ama karşı taraf açıklayacak. Gençler heyecanlı, hadi dedim açıklayalım." ifadelerini kulandı. 

"FENERBAHÇE RAKİPLERİYLE BAŞ EDECEK POZİSYONDA DEĞİL, ÇÜNKÜ GÜÇLÜ YÖNETİMLERİ YOK"

Fenerbahçe'nin rakipleriyle baş edecek pozisyonda olmadığını dile getiren Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe 4 yıl benimle, 4 yıl da ben ve arkadaşlarımdan sonra istenen başarılı istikrarı yakalayamadı. Toplamda Fenerbahçe tarihinde olmayan bir durum. En fazla 7 sene, 1989-1996 yılları arasında şampiyon olamadığı süre vardı. Diğer yıllarda 3-4 senede şampiyonlukları var. Fenerbahçe öyle bir noktaya geldi ki rakipleriyle baş edecek pozisyonda değil çünkü güçlü yönetimleri yok.

Para her şey değil, para her şeyi çözmez. Paranın yanında akıl da olması lazım. Aklın verdiği güç olması lazım. Bunlar bir araya gelirse değer olur. Biz bu sene eğer şampiyon olamazsak uzun yıllar şampiyon olamayız. Onu da halledecek, çözecek tecrübedir. Tecrübe olmazsa çözülmez. Onun için yola çıktık." sözlerini sarf etti.

"15 GÜNDÜR KOCAMAN'I GÖRMEDİM"

Fenerbahçe ile adı geçen teknik direktörlerden Aykut Kocaman ile ilgili konuşan Aziz Yıldırım, "15 gündür Aykut Kocaman'ı görmedim. Daha önce her hafta yemek yiyorduk. Etki altında kalmamak ve hata yapmamak için bekliyorum. Yabancıya karışamazsın. Yerli de her şeye müdahale ettirmez. İkisinin de olumlu-olumsuz tarafları var." dedi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
