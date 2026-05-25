Kazımcan Karataş için rapor bekleniyor

Geride kalan sezonu Başakşehir'de tamamlayan Kazımcan Karataş, Galatasaray'a geri döndü.
Kazımcan Karataş'ı Başakşehir satın almak istiyor. Samsunspor da 23 yaşındaki sol beke talip oldu.
Sarı-kırmızılı kulüple 1 yıl sözleşmesi kalan Kazımcan, hocası Okan Buruk'un raporunu bekliyor.
Geride kalan sezonda Galatasaray ve Başakşehir formalarıyla 24 maçta süre bulan Kazımcan Karataş, 4 asist yaptı.
