 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
24 Mayıs
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
19:00
24 Mayıs
SSC Napoli-Udinese
19:00
24 Mayıs
Bolton Wanderers-Stockport County
4-1
24 Mayıs
St.Truiden-KV Mechelen
19:30
24 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
19:30
24 Mayıs
Club Brugge-Gent
19:30
24 Mayıs
Ajax-FC Utrecht
5-4
24 Mayıs
Verona-Roma
21:45
24 Mayıs
Torino-Juventus
21:45
24 Mayıs
AC Milan-Cagliari
21:45
24 Mayıs
Lecce-Genoa
21:45
24 Mayıs
Cremonese-Como
21:45
24 Mayıs
Parma -Sassuolo
1-088'
24 Mayıs
Brighton-M. United
18:00
24 Mayıs
Villarreal-Atletico Madrid
22:00
24 Mayıs
West Ham United-Leeds United
18:00
24 Mayıs
Tottenham-Everton
18:00
24 Mayıs
Sunderland-Chelsea
18:00
24 Mayıs
N. Forest-Bournemouth
18:00
24 Mayıs
M.City-Aston Villa
18:00
24 Mayıs
Liverpool-Brentford
18:00
24 Mayıs
Fulham-Newcastle
18:00
24 Mayıs
C.Palace-Arsenal
18:00
24 Mayıs
Burnley-Wolves
18:00
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda 571 futbolcu ter döktü

Bu sezon Süper Lig'de 18 kulüp, 253 Türk, 318 yabancı olmak üzere 571 farklı futbolcuya forma şansı verdi.

calendar 24 Mayıs 2026 17:36
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda 571 futbolcu ter döktü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Google Preferred Source
Google News


 Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda 18 takımda 571 futbolcu süre aldı.

Süper Lig'de 2025-2026 sezonu geride kaldı. Galatasaray'ın üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğuna ulaştığı sezonda Hesap.com Antalyaspor, Zecorner Kayserispor ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, küme düşen takımlar oldu.

Ligde mücadele eden 18 takım, gelen olarak kadro istikrarı yakalayamazken toplamda 571 farklı futbolcuya forma şansı geldi. En fazla futbolcuya 43 isimle TÜMOSAN Konyaspor forma verdi. Bu kulübü ikas Eyüpspor 40, Fenerbahçe ise 38 oyuncuyla izledi.

Corendon Alanyaspor 26, Çaykur Rizespor ve RAMS Başakşehir ise 27'şer oyuncuyla en az futbolcu kullanan takımlar oldu.

- Yabancı futbolcular daha fazla

Süper Lig'de süre bulan yabancı futbolcu sayısı, yerlileri geride bıraktı.

Futbol takımlarının forma verdiği 571 futbolcunun 253'ü yerli, 318'i ise yabancılardan oluştu. Ligde en fazla yabancı oyuncuya 21 isimle Fenerbahçe forma verdi. Sarı-lacivertlileri 20'şer isimle Eyüpspor, Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Gaziantep FK ve Göztepe izledi.

Toplamda 25 Türk futbolcu oynatan Konyaspor ise yerli oyunculara en fazla görev veren takım oldu.

- Kulüplere göre sayılar

Kulüplere göre futbolcu sayıları şöyle:

Kulüp Türk Yabancı Toplam
Konyaspor 25 18 43
Eyüpspor 20 20 40
Fenerbahçe 17 21 38
Beşiktaş 17 20 37
Fatih Karagümrük 16 20 36
Kayserispor 17 19 36
Trabzonspor 17 19 36
Kocaelispor 16 18 34
Galatasaray 17 16 33
Gaziantep FK 12 20 32
Gençlerbirliği 13 19 32
Samsunspor 14 18 32
Kasımpaşa 14 17 31
Antalyaspor 16 14 30
Göztepe 10 20 30
Başakşehir 13 14 27
Çaykur Rizespor 9 18 27
Alanyaspor 11 15 26
Not: İki takımda birden oynayan 29 futbolcu, kulüplerin futbolcu sayısına dahil edilirken genel toplamda 1 kez yazılmıştır.

- 72 ülkeden 318 yabancı

Süper Lig'de bu sezon toplamda 318 yabancı oyuncu ter döktü.

Ligde mücadele eden 18 takım, 72 farklı ülkeden 318 yabancı oyuncuya forma şansı verdi. Brezilya, 28 futbolcuyla Süper Lig'de en fazla oyuncusu olan ülke ünvanını aldı. "Sambacılar"ı 17 futbolcuyla Portekiz, 14 oyuncuyla Fildişi Sahili izledi.

Ligde Senegal'dan 12, Fransa ve Nijerya'dan 11'er, Gana, Mali, Polonya ve Romanya'dan dokuzar, Bosna Hersek ve Hırvatistan'dan yedişer, Belçika ve Hollanda'dan altışar, Almanya, Arnavutluk, Çekya, Fas, İspanya, Kamerun, Kolombiya, Macaristan, Slovenya ve Ukrayna'dan beşer, Gabon, Gambiya, İngiltere, İtalya, Kosova, Norveç, Rusya, Sırbistan, Surinam, Tunus ve Yunanistan'dan dörder, Angola, Arjantin, Benin, Curaçao, Gine, Güney Kore, İsviçre, Kongo, Özbekistan, Slovakya ve Yeşil Burun Adaları'ndan üçer, Avusturya, Danimarka, Gine-Bissau, İran, İsveç, İzlanda, Jamaika, Demokratik Kongo, Kuzey Makedonya ve Şili'den ikişer, Bulgaristan, Burkina Faso, Çad, Ekvador, Gürcistan, Haiti, Honduras, İrlanda, İskoçya, İsrail, Karadağ, Meksika, Panama, Tanzanya, Uruguay ve Ürdün'den ise birer oyuncu yer aldı. 


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.