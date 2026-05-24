Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda 571 futbolcu ter döktü

Kulüp Türk Yabancı Toplam Konyaspor 25 18 43 Eyüpspor 20 20 40 Fenerbahçe 17 21 38 Beşiktaş 17 20 37 Fatih Karagümrük 16 20 36 Kayserispor 17 19 36 Trabzonspor 17 19 36 Kocaelispor 16 18 34 Galatasaray 17 16 33 Gaziantep FK 12 20 32 Gençlerbirliği 13 19 32 Samsunspor 14 18 32 Kasımpaşa 14 17 31 Antalyaspor 16 14 30 Göztepe 10 20 30 Başakşehir 13 14 27 Çaykur Rizespor 9 18 27 Alanyaspor 11 15 26

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda 18 takımda 571 futbolcu süre aldı.Süper Lig'de 2025-2026 sezonu geride kaldı. Galatasaray'ın üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğuna ulaştığı sezonda Hesap.com Antalyaspor, Zecorner Kayserispor ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, küme düşen takımlar oldu.Ligde mücadele eden 18 takım, gelen olarak kadro istikrarı yakalayamazken toplamda 571 farklı futbolcuya forma şansı geldi. En fazla futbolcuya 43 isimle TÜMOSAN Konyaspor forma verdi. Bu kulübü ikas Eyüpspor 40, Fenerbahçe ise 38 oyuncuyla izledi.Corendon Alanyaspor 26, Çaykur Rizespor ve RAMS Başakşehir ise 27'şer oyuncuyla en az futbolcu kullanan takımlar oldu.Süper Lig'de süre bulan yabancı futbolcu sayısı, yerlileri geride bıraktı.Futbol takımlarının forma verdiği 571 futbolcunun 253'ü yerli, 318'i ise yabancılardan oluştu. Ligde en fazla yabancı oyuncuya 21 isimle Fenerbahçe forma verdi. Sarı-lacivertlileri 20'şer isimle Eyüpspor, Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Gaziantep FK ve Göztepe izledi.Toplamda 25 Türk futbolcu oynatan Konyaspor ise yerli oyunculara en fazla görev veren takım oldu.Kulüplere göre futbolcu sayıları şöyle:Not: İki takımda birden oynayan 29 futbolcu, kulüplerin futbolcu sayısına dahil edilirken genel toplamda 1 kez yazılmıştır.Süper Lig'de bu sezon toplamda 318 yabancı oyuncu ter döktü.Ligde mücadele eden 18 takım, 72 farklı ülkeden 318 yabancı oyuncuya forma şansı verdi. Brezilya, 28 futbolcuyla Süper Lig'de en fazla oyuncusu olan ülke ünvanını aldı. "Sambacılar"ı 17 futbolcuyla Portekiz, 14 oyuncuyla Fildişi Sahili izledi.Ligde Senegal'dan 12, Fransa ve Nijerya'dan 11'er, Gana, Mali, Polonya ve Romanya'dan dokuzar, Bosna Hersek ve Hırvatistan'dan yedişer, Belçika ve Hollanda'dan altışar, Almanya, Arnavutluk, Çekya, Fas, İspanya, Kamerun, Kolombiya, Macaristan, Slovenya ve Ukrayna'dan beşer, Gabon, Gambiya, İngiltere, İtalya, Kosova, Norveç, Rusya, Sırbistan, Surinam, Tunus ve Yunanistan'dan dörder, Angola, Arjantin, Benin, Curaçao, Gine, Güney Kore, İsviçre, Kongo, Özbekistan, Slovakya ve Yeşil Burun Adaları'ndan üçer, Avusturya, Danimarka, Gine-Bissau, İran, İsveç, İzlanda, Jamaika, Demokratik Kongo, Kuzey Makedonya ve Şili'den ikişer, Bulgaristan, Burkina Faso, Çad, Ekvador, Gürcistan, Haiti, Honduras, İrlanda, İskoçya, İsrail, Karadağ, Meksika, Panama, Tanzanya, Uruguay ve Ürdün'den ise birer oyuncu yer aldı.