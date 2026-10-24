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Galatasaray'dan set vermeden galibiyet!

SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray Madeş Mobilya, sahasında ağırladığı AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 24 Ekim 2026 15:32
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'dan set vermeden galibiyet!
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SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray Madeş Mobilya, sahasında AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor'u 3-0 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Seçkin Yener, Alper Bulut

Galatasaray Madeş Mobilya: Alonso, Maa, Efe Mandıracı, Yiğit Kaplan, Can Koç, Maar (Abdulsamet Yalçın, Gökçen Yüksel, Gülhan Emir Pınar)

AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor: Hakan Polat, Arda Bostan, Hamacher, Atakan Topal, Candido, Moreira (Ali İhsan Heper, Burak Çevik, Galvez, Mehmet Hacıoğlu)

Setler: 25-14, 25-20, 31-29

Süre: 95 dakika (24, 29, 42)



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