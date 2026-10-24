Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi yerli rüzgarı!

Lille deplasmanında 4-2 kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde geri dönüşe imza atan Galatasaray, fabrika ayarlarına döndü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Aslan'ın Fransa'daki görkemli galibiyetinde önemli pay sahibi olan isimler, Fenerbahçe derbisinde de sarı-kırmızılıların en önemli kozları olacak.
Özellikle kanatlarda etkili bir görüntü ortaya koyan Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün, derbide de Cim-Bom'un en önemli silahları arasında yer alacak. Barış Alper, Lille karşılaşmasında yaptığı 2 asistle dikkat çekerken Yunus Akgün de mücadelesi ve attığı golle ön plana çıkmıştı.
OKAN BURUK'UN GÜVENİ TAM
İki milli futbolcunun yanında ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde bir maça 11'de başlayan Abdülkerim Bardakcı da Lille karşısında takım için ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Galatasaray'ın üst üste kazandığı son 4 şampiyonlukta bu üç yerli futbolcunun katkısı da büyük olmuştu.
Teknik Direktör Okan Buruk'un zaman zaman inişli çıkışlı bir performans ortaya koymasına rağmen bu isimlerin şampiyonluk yolunda kendisi için ne kadar değerli olduğunun farkında olduğu ve eleştirilere karşın oyuncularına desteğini sürdürdüğü belirtildi.
Özellikle kanatlarda etkili bir görüntü ortaya koyan Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün, derbide de Cim-Bom'un en önemli silahları arasında yer alacak. Barış Alper, Lille karşılaşmasında yaptığı 2 asistle dikkat çekerken Yunus Akgün de mücadelesi ve attığı golle ön plana çıkmıştı.
OKAN BURUK'UN GÜVENİ TAM
İki milli futbolcunun yanında ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde bir maça 11'de başlayan Abdülkerim Bardakcı da Lille karşısında takım için ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Galatasaray'ın üst üste kazandığı son 4 şampiyonlukta bu üç yerli futbolcunun katkısı da büyük olmuştu.
Teknik Direktör Okan Buruk'un zaman zaman inişli çıkışlı bir performans ortaya koymasına rağmen bu isimlerin şampiyonluk yolunda kendisi için ne kadar değerli olduğunun farkında olduğu ve eleştirilere karşın oyuncularına desteğini sürdürdüğü belirtildi.