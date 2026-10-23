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Juventus'tan Zeki Çelik için sakatlık açıklaması!

Juventus, Rennes maçında sakatlanarak oyundan çıkan milli futbolcu Zeki Çelik'in sol arka adalesinde hafif dereceli kas hasarı tespit edildiğini duyurdu.

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calendar 23 Ekim 2026 17:11
Fotoğraf: X.com
Juventus'tan Zeki Çelik için sakatlık açıklaması!
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Juventus, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Rennes ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Zeki Çelik'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SOL ARKA ADELESİNDE KAS HASARI

Rennes karşılaşmasının ilk yarısının ardından kas ağrısı şikayetiyle oyundan alınan milli futbolcunun yapılan tetkiklerinde, sol arka adalesinde hafif dereceli kas hasarı tespit edildiği belirtildi. Juventus, Zeki Çelik'in rehabilitasyon programına başladığını duyurdu.

İtalyan ekibi, Nico Gonzalez'in de sağ baldırındaki soleus kasında hafif dereceli kas hasarı yaşadığını ve oyuncunun rehabilitasyon sürecine başladığını açıkladı.

RENNES MAÇINDA GOLÜNÜ ATTI

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Juventus, sahasında Rennes ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada ev sahibi ekibin ilk golünü 5. dakikada Zeki Çelik kaydetti.

İlk yarının sonunda oyundan alınan milli futbolcu, ikinci yarının başında yerini Pierre Kalulu'ya bıraktı.



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